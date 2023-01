Mort de Tyre Nichols: la vidéo de son arrestation violente rendue publique aux Etats-Unis

Les Américains ont découvert ce vendredi soir avec effroi la vidéo extrêmement violente de l'arrestation de Tyre Nichols, un Afro-Américain mort à l'âge de 29 ans. Les images ont été publiées par la police de Memphis.

Un simple contrôle routier nocturne qui a tourné au passage à tabac. La police de Memphis a publié ce vendredi soir les images de l'arrestation brutale de Tyre Nichols, et l'acharnement des cinq policiers. Ce jeune Afro-Américain est mort trois jours plus tard à l’hôpital, des suites de ses blessures.

Sur plus d'une heure de vidéo, trois minutes captées par une caméra placée en hauteur concentrent les nombreux coups de poings, de pied et de matraque portés par un groupe d'agents contre cet homme de 29 ans sur un coin de trottoir, dans le halo des gyrophares de police.

La vidéo suivante est d'une violence terrible. Tyre Nichols est à terre, maintenu par deux policiers. L'un d'entre eux lui donne un premier coup de genou, c'est le début d'un tabassage en règle. Un troisième policier s'approche, matraque en main et frappe à deux reprises l'homme à terre. Un quatrième s'avance au moment où ses collègues parviennent à redresser Tyre Nichols. Et lui aussi frappe, mais avec les poings, à cinq reprises, directement au visage de celui qu'il est censé interpeller.

Les coups se multiplient, Tyre Nichols tente de rester un moment debout avant de s'écrouler à terre. S'ensuivent de longues secondes où l'homme gesticulait au sol avant qu'il ne soit traîné jusqu'à une voiture où les policiers vont tenter en vain de le maintenir assis, adossé à la portière. Un bref moment, la caméra passe sur son visage, il est tuméfié et couvert de sang.

La dernière image montre le gyrophare d'une ambulance, qui n'arrive qu'au bout d'une vingtaine de minutes. Trois jours après ce passage à tabac, Tyler Nichols est mort dans un hôpital de Memphis.

Vendredi soir, de premières manifestations ont eu lieu dans diverses villes du pays, notamment Washington et Memphis. A New York, plus de 200 personnes ont défilé en scandant «Pas de justice, pas de paix».

Activists across the country take to the streets demanding justice for Tyre Nichols, who was killed by the police in Memphis.





Protesters in Times Square chant, "The whole damn system is guilty as hell!" pic.twitter.com/zv876ubgu8

— BreakThrough News (@BTnewsroom) January 28, 2023