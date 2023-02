Guerre en Ukraine : après les chars, Kiev suggère à Berlin de lui transférer une frégate et un sous-marin

Sur Twitter, Andrij Melnyk, vice-ministre ukrainien aux Affaires étrangères, a demandé à l’Allemagne de lui céder un navire de guerre et un sous-marin afin de se protéger de la flotte russe en mer Noire.

L’Ukraine veut consolider son espace maritime. Après les 14 chars de combat Leopard II que l’Allemagne a accepté d’envoyer à Kiev en début de semaine dernière, le vice-ministre ukrainien aux Affaires étrangères, Andrij Melnyk, a proposé à Berlin de lui céder un sous-marin de la classe U 212A et un navire de combat «Lübeck» qui a été retiré du service actif en décembre dernier.

« Il y a un mois, l'Allemagne a désarmé la frégate Lübeck. Elle a 32 ans, mais elle pourrait nous permettre de combattre des sous-marins et des navires de guerre russes en mer Noire », a écrit Andij Melnyk sur le réseau social Twitter.

A month ago Germany DECOMMISSIONED frigate Lübeck. True,it was 32 ys. old. But still -with POLITICAL WILL- it could be transferred to Ukraine to combatsubmarines & war ships in the Black Sea.Or least its weaponry like Sea Sparrow & Harpoon missiles! WHY? https://t.co/PiagdNquAF pic.twitter.com/dmWLBB8b5z — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 29, 2023

Quant au sous-marin, l'idée aurait été recommandée au vice-ministre ukrainien aux Affaires étrangères par un amiral allemand et ancien consul général à Hambourg en 2008.

Face aux critiques, Andrij Melnyk a estimé dans un tweet lundi 30 janvier que son idée avait été «ridiculisée par certains sceptiques».

«Comme je le craignais, mon idée de livrer un sous-marin allemand de classe U 212A à l'Ukraine a été ridiculisée par certains sceptiques. Ce qui compte, c'est que les experts allemands en sont convaincus : ce "sous-marin le plus silencieux au monde pourrait aider à combattre la marine russe dans la mer Noire"», a-t-il dit.

Hello folks, as I feared, my creative idea to deliver a German submarine HDW Class 212A to Ukraine was ridiculed by some sceptics. I am fine. What counts is that experts are convinced: this “world’s quietest sub could help combat Russian Black Sea navy”https://t.co/V2NHqsEuve pic.twitter.com/gt56GrYU1e — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 30, 2023

«La frégate ne peut plus être un navire de guerre»

Mais sa proposition risque bien de rester sans réponse. En effet, en décembre dernier, la Bundeswehr, état-major de l’armée allemande, avait indiqué qu’«une livraison du «Lübeck» dans d’autres pays n’était pas prévue».

Après 32 ans de navigation en mer, le navire a été entièrement démilitarisé et débarrassé des systèmes informatiques. Selon la marine allemande, la frégate n’aurait dû faire que 25 ans de navigation, le navire de combat ayant été fabriqué pour cette durée de vie.

«Les calculs initiaux se basaient sur une durée d'utilisation de 90 jours de mer par an en moyenne pour une durée d'utilisation de 25 ans. En réalité, les navires de la classe Bremen ont atteint en moyenne bien plus de 100 jours de mer par an pour plus de 30 ans d'utilisation», a précisé la Bundeswehr.

«La frégate doit maintenant être remise en état de manière à ne plus être un navire de guerre», a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le Chancelier allemand Olaf Scholz a refusé, lors d’une interview datant du 29 janvier accordée au journal Tagesspiegel, de fournir à l’Ukraine des avions de combat. « La question des avions de combat ne se pose même pas. Je ne peux que déconseiller d'entrer dans une guerre d'enchères constante quand il s'agit de systèmes d'armes », a-t-il déclaré.