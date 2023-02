Royaume-Uni : le pays en proie à des grèves massives ce mercredi

Après la France, c’est au tour des Britanniques de descendre dans la rue. Ce mercredi 1er février, le Royaume-Uni fait face à la plus importante journée de grève des dix dernières années.

Écoles, transports, universités, fonction publique… Le Royaume-Uni, en proie à une forte inflation, connaît ce mercredi 1er février la plus importante journée de grève de ces dix dernières années, selon la fédération syndicale TUC. Jusqu’à 500.000 personnes devraient battre le pavé dans tout le pays.

Les conducteurs de train, les personnels des universités britanniques, plus de 100.000 fonctionnaires, des agents des services de contrôle aux frontières, ainsi que les professeurs des écoles ont annoncé faire grève ce mercredi, ce qui va créer de fortes perturbations dans les différents services publics concernés.

Cette journée marque le point culminant d’un mouvement social qui a débuté au printemps dernier. Les grévistes réclament notamment des augmentations de salaires, alors que le pouvoir d’achat des Britanniques s'érode en raison des 10,5% d’inflation qu’a atteint le Royaume-Uni.

D'autres journées de grève prévues en février et mars

Selon les dernières prévisions du FMI, le pays va être cette année la seule économie majeure à subir une récession, avec une contraction de 0,6% de son PIB. S’ajoutent à la crise économique des contestations concernant les conditions de travail des salariés, les retraites ou encore la volonté du gouvernement de limiter le droit de grève.

Courant janvier, après plusieurs jours de grève et des manifestations, notamment de la santé, le gouvernement britannique avait en effet proposé d’instaurer un «service minimum» dans les secteurs jugés essentiels, et a ainsi été accusé de vouloir saboter les droits sociaux et notamment le droit de grève.

La date choisie par les syndicats pour cette grève massive n’est pas anodine, puisque ce mercredi 1er février marque la veille des 100 premiers jours au pouvoir de Rishi Sunak, l’actuel Premier ministre britannique. Son gouvernement conservateur a longtemps refusé de s’impliquer dans les négociations, et a dénoncé les revendications «irraisonnables». Une position fustigée par les syndicats et les travailleurs, qui refusent d'arrêter le mouvement tant que des accords n'auront pas été trouvés.

D’autres journées de grève doivent être organisées courant février et mars, notamment dans le secteur de la santé, de l’éducation et des transports, selon les syndicats.