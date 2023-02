Guerre en Ukraine : ce site répertorie tous les bombardements

Indispensable à tous ceux qui suivent de près la guerre en Ukraine, un site internet permet de répertorier les bombardements et les attaques russes sur le front.

Alors que la guerre en Ukraine nous apporte chaque jour son lot de nouvelles informations et de nouvelles images, il peut être difficile de suivre la situation.

Pour aider ceux qui souhaitent s'informer sur le conflit, le site Liveuamap permet de voir évoluer la ligne de front et indique particulièrement la localisation précise des bombardements de l'armée russe. On peut ainsi voir que Moscou bombarde massivement le Donbass, à l'Est, mais également la région de Kherson au Sud.

Ukraine is under massive Russian missile attack https://t.co/0eEBqV2rlv pic.twitter.com/hpfYTwoKWK — Liveuamap (@Liveuamap) January 14, 2023

Fondé en 2014 par deux Ukrainiens pour documenter la guerre du Donbass, Liveuamap permet également de suivre d'autres événements comme la guerre en Syrie ou la criminalité aux Etats-Unis.

méthode d'osint

Pour fonctionner, le site Liveuamap utilise des robots d'indexation (web crawler) pour explorer de façon automatisée Internet et trouver les dernières informations sur tel ou tel conflit (déclarations officielles, réseaux sociaux, etc.)

Les informations sont ensuite vérifiées par des analystes et, si elles s'avèrent exactes, elles sont ajoutées à la carte interactive sous forme de pastille (une bombe pour un bombardement, un fusil pour un assaut, un porte-voix pour une déclaration, etc.)

D'autres sites permettent de suivre la situation sur le champ de bataille, comme celui de l'Institute for the Study of War, qui fait référence.

Ce type d'outil a le plus souvent recours à l'OSINT, l’investigation en sources ouvertes, c’est-à-dire la recherche et l'analyse d’images et de documents disponibles en accès libre sur le net. Cette technique de renseignement est d'ailleurs parfois utilisée par les militaires eux-mêmes, qui peuvent par exemple se servir d'images satellites pour repérer les positions de l'ennemi.