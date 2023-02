«Sushi Terrorisme» au Japon : des vidéos de dépôt de salive sur de la vaisselle ou des plats deviennent virales sur les réseaux sociaux

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrant des adolescents déposant leur salive sur de la vaisselle circulent de plus en plus. Surnommé le «sushi-terro», abréviation de «sushi terrorisme», cette pratique a des conséquences économiques inquiétantes pour certaines enseignes japonaises.

Des blagues de très mauvais goût. Au Japon, plusieurs vidéos montrant des gestes peu hygiéniques circulent ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Des restaurants ont annoncé avoir porté plainte.

Sur l'une d'entre elles, visionnées plus de 90 millions de fois, on peut voir un adolescent lécher une bouteille de sauce soja et le rebord d'une tasse à thé qu'il repose ensuite sur une étagère. Il se lèche ensuite les doigts avant de toucher, en riant, un sushi sur le comptoir tournant.

des conséquences en bourse

Cette scène a été filmée dans un des restaurants Sushiro, une chaîne très populaire au Japon. Mardi, l'action boursière du restaurant a plongé de près de 5%.

Dans un communiqué, l'entreprise a indiqué que le jeune homme impliqué s'était excusé mais qu'elle avait tout de même porté plainte contre lui. D'autre part, elle a annoncé avoir remplacé l'intégralité des bouteilles de sauce soja ainsi que nettoyé les tasses du restaurant. Les mesures d'hygiène ont également été renforcées.

une vague d'indignation

Dans l'archipel, l'art de recevoir, appelé le «omotenashi» est très respecté et de nombreux clients se sont indignés sur de tels comportements.

«Les gens qui font ça sont horribles et ne pensent pas à notre pays», a déclaré à l'AFP un japonais de 65 ans. Une vague de soutien aux restaurants Shiro est apparue sur les réseaux sociaux avec le #sauvezsushiro.

Deux autres chaînes, Hama-sushi et Kura Sushi, elles aussi concernées ont également annoncé des actions en justice, l'une prévoyant d'installer des caméras pour surveiller les clients, a rapporté l'agence de presse Jiji.