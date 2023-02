Chili : plus de 200 incendies de forêt ont fait au moins 13 morts et dévasté plus de 40.000 hectares

Une intense vague de chaleur dans le centre du Chili a déclenché plus de 200 incendies, entraînant la mort d’au moins 13 personnes, ont annoncé les autorités.

Drame au Chili, où plusieurs régions ont été déclarées en état de catastrophe par les autorités. Plus de 200 incendies de forêt ont été recensés dans le centre du pays, où sévit une intense vague de chaleur. Au total, 13 morts sont à déplorer, «11 dans la ville de Santa Juana (région de Biobío) mais aussi un pilote de nationalité bolivienne et un mécanicien de nationalité chilienne qui se sont écrasés dans un hélicoptère qui luttait contre les feux», a déclaré Mauricio Tapia, le directeur national adjoint du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). Le crash de l'appareil est survenu dans le secteur de Galvarino, dans la région de La Araucanía. 56 feux hors de contrôle

Les autorités ont recensé 22 blessés, dont 8 dans un état grave, ajoutant que les incendies avaient dévasté plus de 40.000 hectares et complètement détruit 97 habitations. Sur les 204 feux actifs, 56 sont hors de contrôle, mobilisant plus de 2.300 brigadiers.