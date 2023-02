Canada : elle gagne plus de 30 millions d'euros avec son tout premier ticket de loterie

Une cagnotte de plus de 30 millions d'euros a été décrochée par une étudiante de 18 ans au Canada. Il s'agissait de sa première participation à une loterie.

La chance du débutant a encore frappé. A tout juste 18 ans, une étudiante canadienne a remporté le jackpot de 48 millions de dollars (32 millions d'euros) pour sa première participation à une loterie. Elle a récupéré son chèque vendredi 3 février, devenant la plus jeune gagnante d'une cagnotte de cette ampleur au Canada.

Juliette Lamour, qui étudie à Sault Ste Marie, en Ontario, a expliqué avoir acheté son premier billet de loterie sur les conseils de son grand-père. «Il m'a dit : "tu viens d'avoir 18 ans, va t'acheter un billet, tente ta chance"», a-t-elle raconté.

Une suggestion particulièrement bien avisée, que l'étudiante a toutefois eu un peu de mal à suivre. N'ayant jamais participé à ce genre de jeu de hasard, elle a confié avoir appelé son père une fois dans le magasin pour qu'il lui explique comment procéder.

Le tirage a eu lieu au début du mois de janvier, transformant à jamais la vie de Juliette. La jeune femme, qui n'avait pas immédiatement vérifié son billet, n'a su qu'elle était l'heureuse élue qu'après avoir entendu des collègues dire que le ticket gagnant avait été acheté à Sault Ste Marie.

«L'argent ne vous définit pas»

D'après les informations du Guardian, c'est même l'un de ses amis qui a vérifié pour elle ses numéros sur l'application de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLGC). Le jeune homme, «incrédule», en est «tombé à genoux».

De son propre aveu, Juliette elle-même «n'arrive toujours pas à croire» qu'elle a décroché le jackpot. Pour l'heure, l'étudiante en biologie n'a pas la folie des grandeurs : elle veut continuer ses études, comme prévu, afin de devenir médecin.

Puis, «quand l'école sera terminée, ma famille et moi choisirons un continent et nous partirons explorer, s'est-elle enthousiasmée. Je veux découvrir différents pays, étudier leur histoire et leur culture, essayer leur cuisine et écouter leur langue».

Soucieuse de garder la tête froide, l'étudiante veut se laisser du temps pour décider quoi faire de tout cet argent. Elle sait qu'elle peut compter sur l'aide de son père, conseiller financier, et fait preuve d'une grande sagesse à ce sujet : «L'argent ne vous définit pas. C'est le travail que vous faites qui vous définira».