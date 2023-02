Séisme en Turquie et en Syrie : ce que l’on sait

Un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter est survenu dans la nuit de dimanche à lundi en Turquie et en Syrie, provoquant la mort de près de 2.000 personnes. Plusieurs pays européens ont proposé leur aide.

Dans la nuit de dimanche 5 à lundi 6 février, aux alentours de 2h17 heure de Paris, un fort tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter s’est produit dans le sud-est de la Turquie, dont la secousse a été fortement ressentie en Syrie.

Selon l’USGS (Institut d’études géologiques des Etats-Unis), le séisme a été localisé à environ 17 km de profondeur dans le district de Pazarcik, au nord de Gaziantep.

Capture écran USGS

Pour l’heure, le bilan, toujours provisoire, fait état de 1,121 personnes décédées en Turquie. Au total, on compte également plus de 7.600 personnes blessées et pas moins de 2.800 immeubles effondrés dans l’ensemble des localités turques.

Du côté de la Syrie, la secousse a été essentiellement ressentie à Alep, deuxième ville du pays située dans le Nord, à Hama (centre) et à Lattaquié, sur la côte méditerranéenne. Selon le bilan provisoire, 780 personnes sont mortes dans les zones gouvernementales.

Une solidarité européenne et internationale

Face à cette tragédie, plusieurs pays ont proposé leur aide à la Turquie et à la Syrie. «Des contacts avec notre pays ont également commencé à être établis pour l'aide internationale. En plus de l'OTAN et de l'Union européenne, nous avons reçu des offres d'aide de 45 pays», a écrit le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Sur Twitter, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué qu'«à la demande du Président de la République, 139 secouristes de la sécurité civile s’envoleront ce soir (lundi : ndlr) pour la Turquie dans le cadre du mécanisme de solidarité européen».

A la demande du Président de la République, 139 secouristes de la sécurité civile s’envoleront ce soir pour la #Turquie dans le cadre du mécanisme de solidarité européen. La France est pleinement solidaire de la Turquie dans ces terribles circonstances. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 6, 2023

Plutôt dans la journée, Emmanuel Macron avait fait savoir que «la France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place». «Nos pensées vont aux familles endeuillées», avait-il ajouté.

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

Le Chancelier allemand Olaf Scholz a exprimé sa solidarité avec les deux pays touchés par le séisme. «Le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Nous pleurons avec les proches et craignons pour ceux qui sont sous les décombres. L'Allemagne enverra bien sûr de l'aide», a-t-il écrit.

Mit Bestürzung verfolgen wir die Nachrichten vom #Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Die Zahl der Todesopfer steigt immer weiter. Wir trauern mit den Angehörigen und bangen mit den Verschütteten. Deutschland wird selbstverständlich Hilfe schicken. #Türkei #Syrien — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 6, 2023

Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est dit «profondément attristé d'apprendre ce matin le tremblement de terre dévastateur qui a frappé certaines parties de la Turquie et de la Syrie», tout en exprimant la solidarité de l’Union européenne avec les proches des victimes.

Deeply saddened to hear this morning about the devastating earthquake hitting parts of Türkiye and Syria.



My deepest condolences to the many families that lost lives and wishing a fast recovery of the injured.



The EU stands in full solidarity with you. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2023

«Mes pensées vont ce matin aux habitants de la Turquie et de la Syrie, en particulier aux premiers intervenants qui travaillent si vaillamment pour sauver ceux qui sont piégés par le tremblement de terre. Le Royaume-Uni est prêt à aider de toutes les manières possibles», a également dit le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

My thoughts are with the people of Türkiye and Syria this morning, particularly with those first responders working so valiantly to save those trapped by the earthquake.





The UK stands ready to help in whatever way we can. — Rishi Sunak (@RishiSunak) February 6, 2023

Le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu’il était «prêt à fournir l'assistance nécessaire pour surmonter les conséquences de la catastrophe». L'Ukraine a proposé d'envoyer «un grand nombre de secourites» en Turquie.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, halkına ve 'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Dans un communiqué, Vladimir Poutine a présenté ses sincères condoléances aux présidents Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad tout en assurant que son pays se tenait prêt à «apporter l’aide nécessaire».

Israël a proposé également son aide à Ankara à la suite de ce tremblement de terre. «A la demande du gouvernement turc, j'ai ordonné à toutes les autorités de se préparer immédiatement à fournir une assistance médicale et des secours», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un communiqué.