Séisme en Turquie et Syrie : ce sismologue avait prévu le drame trois jours avant

Le 3 février dernier, soit trois jours avant le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie dans la nuit de dimanche à lundi, le sismologue Frank Hoogerbeets avait prévu le drame.

Une catastrophe prévisible ? Dans la nuit de dimanche 5 au lundi 6 février, la Turquie et la Syrie ont été touchées par un séisme de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter, provoquant la mort de plus de 1.500 personnes.

Mais trois jours avant le drame, le sismologue néerlandais Frank Hoogerbeets, du Solar System Geometry Survey (SSGEOS), avait prévu la catastrophe. «Tôt ou tard, il y aura un séisme d’une magnitude d’environ 7,5 dans cette région (centre-sud de la Turquie, Jordanie, Syrie, Liban)», a-t-il écrit sur Twitter le 3 février.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Cette information a été, par la suite, confirmée par «Earthquake News Everyday» sur Facebook ce dimanche 5 février, soit un jour avant le drame, donnant ainsi plus de détails sur la catastrophe.

«Dans les 96 prochaines heures ou après 15-20 jours, environ 50 tremblements de terre légers, 15-20 tremblements de terre modérés ou lourds, 5-6 tremblements de terre forts et de gros tremblements de terre (en particulier du 10 février au 22 février) peuvent être ressentis dans toutes les régions de la baie du Golfe et de la mer Rouge les plus proches et de la rivière Dajla Furat», peut-on lire.

«Ce fort tremblement de terre peut être ressenti dans 6 à 7 pays. Un tremblement de terre peut se produire dans certaines régions ou de manière différente, mais si un fort tremblement de terre se produit, il peut être ressenti dans l'ensemble des régions», ajoute le compte spécialisé.

Plus de 1.500 personnes ont été tuées dans la zone touchée par le séisme, qui a été suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5. Des secousses enregistrées jusqu'au Groenland.

Ce bilan, très provisoire, devrait s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant piégées sous les décombres. La neige, qui tombe en abondance, et la baisse des températures, attendue en soirée et demain, va rendre encore plus difficile la situation des personnes se retrouvant sans abri, ainsi que le travail des secours.