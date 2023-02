Séisme en Turquie et Syrie : plus de 500 morts

Au moins 500 personnes sont mortes ce lundi en Turquie et Syrie après un séisme de magnitude 7,8 qui a frappé les deux pays. Le bilan pourrait encore s'aggraver. On déplore de très importants dégâts matériels.

D'après un responsable syrien du ministère de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, 42 morts et plus de 200 blessés ont été recensés à Alep, deuxième ville syrienne dans le nord du pays, à Hama (centre) et à Lattakié, sur la côte méditerranéenne.

Ce sont au moins 28 personnes qui ont été tuées dans la province d'Adiyaman, a annoncé lundi son gouverneur, faisant état d'une centaine de bâtiments effondrés.

Au moins 23 personnes ont été tuées et 420 autres blessées dans la province de Malatya, a annoncé son gouverneur à la chaîne publique TRT.

Le gouverneur de Sanliurfa a lui fait état de 18 morts et de 30 blessés dans sa province tandis que le gouverneur de Diyarbakir estime qu'il y a au moins 6 morts.

«Nous entendons des voix ici et là-bas. Nous pensons que peut-être 200 personnes se trouvent sous les décombres», a déclaré un secouriste dépêché devant un immeuble détruit de Diyarbakir, selon des images diffusées sur la chaîne NTV.

«Nos équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées dans les zones touchées par le tremblement de terre. Notre ministère de l'intérieur et de la santé, l'AFAD, les gouvernorats et toutes les autres institutions ont commencé leur travail rapidement», a réagi Recep Tayyip Erdogan sur les réseaux sociaux.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l'œuvre lundi matin pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres, selon les médias locaux.