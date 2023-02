Canada : un bus percute intentionnellement une garderie, deux enfants tués et six autres blessés

D’après la police, le chauffeur de bus aurait foncé délibérément dans une garderie ce mercredi 8 février près de Montréal, causant la mort de deux enfants et en blessant six autres.

Pas de mobile pour le moment. La police a déclaré ce mercredi 8 février, que le chauffeur ayant foncé dans la matinée dans une garderie près de Montréal, tuant deux enfants et en blessant six autres, a agi de façon intentionnelle.

«On pense que c'est délibéré, mais nous ne connaissons pas le mobile», a déclaré Pierre Brochet, chef de la police de Laval, ville de la banlieue de Montréal où se trouve la garderie.

Le chauffeur, âgé de 51 ans et sans antécédents judiciaires avait percuté, une garderie de Laval au Canada, vers 8h30 avec son bus. Les premiers éléments font état de deux enfants décédés et six autres blessés. Quant au conducteur, il a été placé en état d'arrestation, pour «homicide et conduite dangereuse».

La porte-parole des forces de l'ordre de Laval, Erika Landry, a indiqué que les six enfants transportés à l'hôpital étaient désormais «hors de danger».

Quel drame épouvantable ce matin à Laval. Il n’y a rien de pire que d’avoir peur pour son enfant. Je pense aux enfants, aux parents et aux employés. — François Legault (@francoislegault) February 8, 2023

Les faits se sont produits au moment où de nombreux parents déposaient leur enfant à la garderie, qui accueille d'ordinaire 80 à 85 petits pensionnaires. Plusieurs bambins se sont retrouvés coincés sous l'autobus au moment de la collision. Le véhicule s'est littéralement encastré dans une partie du bâtiment, dont le toit s'est effondré à cet endroit.

«Je suis dévasté»

Sous couvert d'anonymat, un autre chauffeur de bus de Laval a lui aussi confié ses soupçons : «Je fais ce trajet tous les jours et je peux vous dire que je suis sûr que ce n'est pas un accident, a-t-il déclaré. La garderie est trop loin du rond-point pour que ce soit un accident».

Sans commenter pour l'heure l'avancée de l'enquête, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a partagé sa peine : «Je suis dévasté. Nous le sommes tous. Je ne peux pas imaginer ce que les familles traversent».

La Société de transports de Laval, propriétaire du bus impliqué, s'est elle aussi dite «dévastée par la tragédie survenue ce matin». Assurant «les familles et les employés touchés par ce drame» de son soutien, elle a précisé que «le service de police de la ville de Laval mène actuellement une enquête» à laquelle elle «collabore activement».