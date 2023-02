Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky en visite au Royaume-Uni ce mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce mercredi 8 février au Royaume-Uni pour son deuxième déplacement à l’international depuis le début de la guerre en Ukraine.

Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni. Volodymyr Zelensky est arrivé ce mercredi en fin de matinée à Londres, pour rencontrer le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Il s’agit du deuxième déplacement international du président ukrainien depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, après une première visite aux Etats-Unis en décembre dernier.

Le président ukrainien doit s’exprimer devant le Parlement britannique mais également rendre visite à des troupes ukrainiennes en formation, selon Downing Street. Le palais de Buckingham a également indiqué que le roi Charles III allait recevoir Volodymyr Zelensky ce mercredi après-midi.

«Les dirigeants discuteront d'une approche à deux volets du soutien britannique à l'Ukraine, en commençant par une augmentation immédiate des livraisons d'équipements militaires pour aider à contrer l'offensive de printemps de la Russie, et en le renforçant par un soutien à long terme», a expliqué le bureau du Premier ministre britannique. Il devrait également être question de «l’offre de formation du Royaume-Uni pour les troupes ukrainiennes» en ce qui concerne les pilotes avions de chasse, «afin que l'Ukraine dispose d'une armée capable de défendre ses intérêts dans le futur».

Le Royaume-Uni est le deuxième pays après les Etats-Unis à fournir le plus d’aide financière et militaire à l’Ukraine. Les Britanniques ont déjà fourni à Kiev plus de 2,5 milliards d’euros, et le gouvernement s’est engagé à maintenir ce niveau d’aide pour 2023. Le Royaume-Uni a également été le premier pays à envoyer des chars lourds à Kiev, les chars britanniques Challenger, ce que réclamait le gouvernement ukrainien depuis des mois. Rishi Sunak se montre cependant plus réticent quant à la livraison d’avions de combat, tout comme les Etats-Unis ou encore l’Allemagne.

Cette visite intervient alors que plusieurs sources européennes affirment que Volodymyr Zelensky doit participer jeudi 9 février à un sommet européen à Bruxelles.