Royaume-Uni : les premiers timbres à l'effigie de Charles III dévoilés

Le groupe postal britannique Royal Mail a dévoilé, ce mercredi 8 février, les timbres à l’effigie de Charles III. Ils seront en vente à compter du 4 avril prochain.

Une nouveauté. Ce mercredi 8 février, le groupe postal britannique Royal Mail a dévoilé l’image des premiers timbres à l’effigie de Charles III, devenu roi après la mort de sa mère Elizabeth II, en septembre dernier.

Concernant le visuel, ce dernier montre le visage de Charles III tourné vers la gauche, sur un fond allant du «violet prune» au «vert houx», en passant par le «turquoise marine».

«L'image de Sa Majesté le roi est une version adaptée du portrait créé par Martin Jennings pour The Royal Mint», a écrit le Royal Mail, notant que les timbres seront mis en vente à partir du 4 avril prochain.

Today, we reveal our new definitive stamp featuring the image of King Charles III.





The image of HM The King is an adapted version of the portrait created by Martin Jennings for The Royal Mint.





The stamps will go on general sale from 4 April 2023. pic.twitter.com/TbKlmclO5X

— Royal Mail (@RoyalMail) February 8, 2023