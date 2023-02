Etats-Unis : Joe Biden a «l’intention» de se présenter en 2024 mais n’a pas pris de décision «définitive»

Après un discours combatif sur l’état de l’Union, le président américain Joe Biden a affirmé lors d’une interview qu’il avait «l’intention» de se représenter en 2024, sans toutefois avoir pris de décision «définitive».

Candidat ou pas ? La question semble avoir fait son chemin chez Joe Biden, qui a affirmé ce mercredi avoir «l’intention» de se représenter à la présidence des Etats-Unis en 2024, bien qu’il ait ajouté ne pas avoir pris de décision «définitive».

Une déclaration qui fait suite à son discours sur l’état de l’Union mardi 7 février, dans lequel il a promis de rendre à l’Amérique sa «fierté» et son «unité». Une prise de parole aux airs de discours de campagne, dans laquelle il a vanté son programme économique, mais également abordé les questions de l’avortement ou du contrôle des armes à feu, chères aux Démocrates, ainsi que de la situation diplomatique avec la Chine.

Il ne sera cependant pas évident pour le locataire de la Maison blanche, âgé de 80 ans, de convaincre les Américains de lui confier un second mandat, même au sein de son propre camp. Selon un sondage d'Associated Press et l’institut de recherche de l’Université de Chicago, seuls 37% des Démocrates souhaitent le voir briguer un second mandat.

Ni Biden ni Trump

Les démocrates de moins de 45 ans ne sont par ailleurs que 23% à souhaiter que Joe Biden se représente, contre 49% des plus de 45 ans. Son âge est l’un des principaux arguments avancés par les sondés sur leurs doutes concernant sa capacité à exercer sa fonction présidentielle quatre années de plus. Par ailleurs, 62% des Américains estiment que le démocrate n'a «pas fait grand-chose» voire «rien fait ou presque» depuis janvier 2021, selon une étude du Washington Post et ABC. Malgré un taux de chômage au plus bas depuis 1969 et un marché de l'emploi ayant retrouvé des couleurs, les Américains peinent à voir en Joe Biden autre chose que ses difficultés à lutter contre la hausse de l'inflation et des taux d'intérêts, et donc la baisse de leur pouvoir d'achat.

De son côté, Donald Trump, qui a annoncé officiellement sa candidature pour 2024 il y a plusieurs jours, ne fait pas l’unanimité dans son camp non plus. Selon le sondage Washington Post et ABC, seuls 44% des Républicains souhaiteraient voir l’ancienne star de la téléréalité américaine se représenter. La même étude indique que 62% des Américains seraient «déçus» ou «mécontents» si Joe Biden était réélu en 2024, et 56% le seraient pour Donald Trump.

Ce dernier a par ailleurs de la concurrence, notamment avec la montée en popularité du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, au sein du parti républicain, qui n’est pas officiellement lancé dans la course à la Maison blanche. L’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, a de son côté promis une «annonce spéciale» courant février, laissant présager sa candidature prochaine.