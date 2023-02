Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la prise de parole d'Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky depuis l'Elysée

Le président de la République Emmanuel Macron, accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz, a accueilli le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé à Paris ce mercredi soir avant la tenue d'un sommet européen à Bruxelles auquel il doit assister. Au terme d'une prise de parole depuis l'Elysée, le chef de l'Etat français a réaffirmé sa détermination à «accompagner» Kiev «vers la victoire».

«Nous sommes heureux de t'accueillir». Ce mercredi 8 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris, pour un dîner à huis clos avec son homologue français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

«bâtir la paix»

A l'issue d'une prise de parole depuis le palais de l'Elysée, le président de la République a souhaité assurer à son homologue ukrainien sa «détermination» à «accompagner» l'Ukraine «vers la victoire».

Il a également affirmé vouloir «bâtir la paix» avec ce dernier, notamment par une «conférence internationale» engageant «le maximum de partenaires». «La justice est une cause commune car il n'y a pas de paix sans justice. Nous serons là pour que les crimes de guerre des soldats russes soient punis», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron : «La justice est une cause commune car il n'y a pas de paix sans justice. Nous serons là pour que les crimes de guerre des soldats russes soient punis» pic.twitter.com/5RJuubRM0J — CNEWS (@CNEWS) February 8, 2023

Demande d'armement lourd et d'avions

Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il a de son côté commencé son allocution par réclamer à ses alliés des livraison d'avions de combat au «plus tôt» pour repousser la Russie, après en avoir fait autant à Londres quelques heures avant.

«Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe», a déclaré le chef de l'Etat ukrainien.

Volodymyr Zelensky : «Plus vite se terminera cette agression russe, plus vite la paix reviendra en Europe» pic.twitter.com/iV1QuKjXx8 — CNEWS (@CNEWS) February 8, 2023

En effet, à l'approche du premier anniversaire du conflit russo-ukrainien le 24 février prochain, Kiev craint, et se prépare donc à l'une des attaques qui pourrait s'avérer être la plus dévastatrice de l'armée de Vladimir Poutine depuis son invasion.

Des alliés solidaires

Le chancelier allemand Olaf Scholz, aussi présent, a lui assuré au président Zelensky que «les alliés soutiendraient son pays, notamment militairement «aussi longtemps que nécessaire» pour repousser l'invasion russe.

Olaf Scholz : «Les Ukrainiens méritent notre plus grande reconnaissance et nous leur devons le respect» pic.twitter.com/hQuL0xNEJx — CNEWS (@CNEWS) February 8, 2023

«Nous nous sommes engagés aux côtés de l'Ukraine (...) et nous avons également soutenu l'Ukraine par le biais d'aide financière, d'aide humanitaire et de l'armement, de l'artillerie lourde, de la défense antiaérienne et, plus récemment, de la livraison de chars de combat, et nous continuerons à le faire aussi longtemps que nécessaire», a-t-il insisté.

Le président de l'Ukraine, qui s'est rendu plus tôt ce mercredi au Royaume-Uni où il a été accueilli par Rishi Sunak, est attendu ce jeudi à Bruxelles pour un sommet sur l'Union européenne. «C'est un signal fort que le président participe personnellement à cette première réunion de l'année des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, un signal de solidarité européenne» a également salué Olaf Scholz.