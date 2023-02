Séisme en Turquie et Syrie : plus de 20.000 morts, d'après un dernier bilan

Au moins 20.000 personnes sont mortes en Turquie et Syrie après les plus violents séismes dans la région depuis près d'un siècle. Tout porte à croire que le bilan pourrait encore s'aggraver, cela d'autant plus que, selon l'OMS, ce sont 23 millions de personnes qui directement ou indirectement, pourraient être touchées.

Un cauchemar loin d'être terminé. Un nouveau bilan publié ce jeudi vient alourdir le nombre de victimes après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la veille la Turquie et la Syrie, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique.

Au moins 20.000 personnes sont ainsi décédées, selon de nouveaux bilans officiels diffusés ce jeudi. En Syrie, 3.377 personnes ont été tuées. En Turquie le bilan s'élevait à au moins 14.014 morts.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a évalué à 23 millions, le nombre de personnes qui pourraient être touchées par les différents tremblements de terre, promettant son soutien sur le long terme après l'envoi d'aide d'urgence. Parmi elles, «environ 5 millions» sont des personnes «vulnérables», a précisé l'Organisation.

Un premier séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter était survenu lundi à 2h17 heure de Paris dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras (sud-est de la Turquie), à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Puis, des dizaines de répliques ont suivi, avant un nouveau séisme de magnitude 7,5, à 11h24 heure de Paris, toujours dans le sud-est de la Turquie, à 4 km au sud-est de la ville d'Ekinozu.

Des bilans très lourds qui devraient encore augmenter dans les heures et les jours qui viennent. L'organisation mondiale de la santé (OMS) a dit craindre le pire, redoutant des «bilans huit fois plus élevés que les nombres initiaux».

L'aide internationale attendue

Les secouristes turcs et la défense civile ainsi que les pompiers syriens étaient à l'œuvre depuis lundi matin pour tenter d'extraire d'éventuelles victimes des décombres. Ce, malgré les conditions météorologiques difficiles.

«Nos équipes de recherche et de sauvetage ont été immédiatement dépêchées dans les zones touchées par le tremblement de terre. Notre ministère de l'Intérieur et de la Santé, l'AFAD, les gouvernorats et toutes les autres institutions ont commencé leur travail rapidement», a réagi Recep Tayyip Erdogan sur les réseaux sociaux.

Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkânları derhal seferber etmiştir.





Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valilerimizle birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

L'aide internationale doit commencer à arriver en Turquie, avec des premières équipes de secouristes de France et du Qatar notamment.

85 millions de dollars d'aide ainsi que deux détachements américains de 79 secouristes chacun vont être transmis aux deux pays, a également fait savoir la Maison Blanche.

La Chine a annoncé quant à elle l'envoi d'une aide de 5,9 millions de dollars, incluant des secouristes spécialisés en milieu urbain, des équipes médicales et du matériel d'urgence, selon un média d'Etat à Pékin. Au total, 45 pays ont proposé leur aide à la Turquie.

Côté syrien, l'appel à l'aide lancé par le régime de Damas a surtout été entendu par son allié russe, qui a promis l'envoi d'équipes de secours «dans les prochaines heures». Plus de 300 militaires russes sont déjà sur place.