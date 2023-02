Séisme en Turquie : les terribles images satellite avant-après

Alors que le bilan, toujours provisoire, du séisme en Turquie et en Syrie vient de dépasser les 17.000 morts ce jeudi 9 février, le CNES vient de rendre publiques des images satellite prises avant et après la catastrophe. Des clichés impressionnants pris depuis l'espace et qui permettent de mesurer l'ampleur des dégâts.

Les secours s'activent toujours en Turquie et en Syrie après le terrible séisme qui a frappé les deux pays lundi dernier. Afin de les aider dans leur tâche mais aussi pour prendre conscience de l'ampleur des dégâts dans les zones touchées, des images satellite ont été transmises par le CNES ce jeudi 9 février. Le Centre national d'étude spatial s'est livré ici à un travail permettant de comparer des images prises antérieurement puis postérieurement à la catastrophe, dont le bilan provisoire fait état de plus de 17.000 morts et plusieurs millions de déplacés.

Les images du CNES ont été réalisées après que la Charte internationale «Espace et catastrophes majeures» a été déclenchée ce jeudi matin par l’Afad (Autorité turque de gestion des risques et catastrophes).

Ci-dessous, on peut observer la catastrophe qui a ravagé la ville d'Antakya (sud de la Turquie) avec une première photo des lieux prise en 2020, puis une autre datant du mardi 7 février dernier.

Ci-dessous, la ville de Nurdagi (sud-est de la Turquie) révèle ses cicatrices. On peut y voir des tentes blanches installées pour accueillir les victimes après que la majorité des habitations ont été détruites.

«En Turquie, des satellites optiques et radar de 11 agences spatiales seront programmés afin de cartographier la zone sinistrée sur 50 km de large par 200 km de long. Plus précisément, le CNES fournira des images satellite de différentes résolutions spatiales, grâce aux satellites français Pléiades, Pléiades Neo et SPOT, au cœur de ce dispositif. Après l’événement, la technologie spatiale contribuera également à la réhabilitation des zones sinistrées», a précisé le CNES dans un communiqué. Si les premières images concernent essentiellement la Turquie, d'autres devraient également montrer les zones touchées en Syrie.

En vingt-deux années d'existence, «la Charte a été déclenchée près de 800 fois dans le monde entier, pour moitié à la suite de phénomènes d’inondation ou de submersion des zones littorales et pour le reste des cas de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre, d’incendies, d’éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de marées noires, voire d’accidents aériens», résume le CNES.