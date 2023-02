Brésil : un homme tué par sa propre arme à feu pendant une IRM

Un avocat brésilien de 40 ans, Leandro Mathias de Novaes, est décédé le 6 février dernier car il avait une arme à feu dans la poche alors qu’il accompagnait sa mère passer une IRM. Le champ magnétique généré par la machine aurait provoqué le déclenchement de l’arme.

Une mort tragique. Alors qu’il accompagnait sa mère pour passer un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM), un avocat brésilien de 40 ans a vu l’arme qu’il portait discrètement se déclencher en raison du champ magnétique généré par la machine. Grièvement blessé à l’abdomen, l’homme a succombé à ses blessures à l’hôpital, a rapporté CNN Brésil.

Un champ magnétique très puissant

C’est l’une des règles très importantes à respecter lorsque l’on passe un examen IRM ou du moins que l’on se trouve dans la même salle que la machine : il faut absolument retirer tous les objets métalliques que l’on possède et les laisser en dehors de la salle.

Et pour cause, un scanner IRM peut produire un champ magnétique 140.000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique provient des impulsions électriques envoyées dans les bobines métalliques de l'appareil d'IRM. Les impulsions font vibrer ces bobines, ce qui produit les bruits de chocs que l'on entend généralement une fois dans la machine.

L'imagerie par résonance magnétique utilise le fait que plus de la moitié du corps humain est composée d'eau. Chaque molécule d'eau est constituée de deux protons d'hydrogène. Le champ magnétique généré par l'IRM amène d'abord les protons à s'aligner avec ce champ. Ensuite, la machine envoie des rafales d'ondes radio dans certaines parties de votre corps qui désalignent les protons.

Après l'arrêt de ces ondes radio, chacun des protons retrouve son alignement initial, ce qui entraîne la libération de signaux radio. Les capteurs de l'appareil d'IRM peuvent ensuite détecter ces signaux et les traduire en images informatiques détaillées de votre anatomie. En outre, tout aimant suffisamment puissant pour ramener vos protons à leur alignement initial sera également assez puissant pour faire voler n’importe quel objet métallique dans différentes directions.

De plus, le champ magnétique d'une machine IRM est toujours actif, même lorsqu'un examen n'est pas en cours. C'est pourquoi on vous demande généralement de laisser vos bijoux en métal, fourchettes, cuillères, clés, chaînes, ou… armes à feu, avant d'entrer dans une salle équipée d'une machine IRM.

Une obligation dont n’a visiblement pas tenu compte l'avocat, selon CNN Brésil. Alors qu’il avait signé un formulaire dans lequel il s'engageait à respecter tous les protocoles, il n'a pas révélé au personnel du Laboratoire qu'il portait toujours une arme dissimulée sur lui. Une décision qui provoquera l’accident et qui lui sera fatale.