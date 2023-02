Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 28.000 morts, le bilan pourrait «doubler», avertit l’ONU

Les sauveteurs ont sorti en vie un bébé et une adolescente des décombres ce dimanche avant l'aube, près d'une semaine après le puissant séisme qui a fait plus de 28.000 morts en Turquie et en Syrie, mais dont le bilan pourrait «doubler», selon l'ONU.

Un cauchemar qui continue. D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait au moins 28.191 morts: 24.617 en Turquie et 3.574 en Syrie. Et il pourrait encore doubler selon des experts de l'ONU.

En effet, le chef de l'agence humanitaire de l'ONU Martin Griffiths, en visite à Kahramanmaras en Turquie, a déclaré à Sky News que le bilan «doublera ou plus». «On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts», a-t-il dit. Aujoutant que «bientôt, les personnes chargées des recherches et des secours laisseront la place aux agences humanitaires dont le travail consiste à s'occuper, au cours des prochaines mois, du nombre extraordinaire de personnes affectées».

What I saw today in #Türkiye was devastating.





What were once homes, filled with families and memories, now lay contorted and tangled.





Our thoughts are with those affected and we will continue to support in any way we can. pic.twitter.com/bhMDR1oEGN

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) February 11, 2023