Guerre en Ukraine : la Moldavie, prochaine cible de Vladimir Poutine ?

Voisine de l'Ukraine et gouvernée par un pouvoir pro-européen, la Moldavie suspecte la Russie de planifier un coup d'Etat.

C'est une inquiétude de longue date qui pourrait se concrétiser. Selon la présidente moldave Maia Sandu, qui a pris la parole ce lundi 13 février, la Russie prépare un plan dont «l'objectif est de renverser l'ordre constitutionnel et de remplacer le pouvoir légitime de Chisinau (la capitale) par un pouvoir illégitime».

«Le plan prévoit des attaques d'édifices étatiques et des prises d'otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil», a ajouté la cheffe d'Etat, en poste depuis décembre 2020.

‼️The President of #Moldova said that a pro-#Russian coup is being prepared in the country





At a briefing, Maia #Sandu spoke about the threat of destabilization of the situation in the country by the Russian special services and forces under their control. pic.twitter.com/nBrzDP9vMF

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2023