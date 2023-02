Canada : ivre, il roule avec une montagne de canettes de bière vides à ses côtés

Un habitant de 61 ans a été interpellé en état d’ébriété au volant de sa voiture avec une montagne de canettes de bière sur le siège passager dans l’Ontario au Canada le vendredi 10 février. C’est lors d’un barrage routier à Georgian Bluffs (200 km au nord-ouest de Toronto) que la police locale a fait cette étrange découverte.

Il n’a pas fallu longtemps à la police pour réagir en voyant la montagne de canettes de bière qui gisaient sur le siège passager. La police provinciale de l’Ontario a arrêté un conducteur lors d’un barrage routier le vendredi 10 février.

Sometimes we get asked "why do you conduct RIDE programs during the day?" - This is why. 61-year-old accused entered #GreyBruceOPP RIDE program at 5:23 p.m. Arrested for impaired operation, 8 driving related suspensions, property obtained by crime, and several HTA charges. ^nw pic.twitter.com/zr8zSt0urG

