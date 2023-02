Ecosse : la Première ministre Nicola Sturgeon annonce sa démission

Ce mercredi 15 février, la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a annoncé sa démission. Une décision inattendue et qui affaiblit la cause indépendantiste.

Fragilisée par une loi récente facilitant le changement de genre en Ecosse, la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon vient d'annoncer, ce mercredi 15 février, sa démission. Elle quitte son poste après huit ans au pouvoir et un combat soutenu pour un nouveau référendum d'indépendance.

«Dans ma tête et dans mon coeur, je sais que le moment est venu, que c'est le bon moment pour moi, pour mon parti et pour le pays, et j'annonce donc aujourd'hui mon intention de démissionner en tant que Première ministre et cheffe de mon parti», a déclaré la dirigeante de 52 ans, lors d'une conférence de presse.

Avançant un manque d'énergie après plus de 15 ans à des postes à responsabilité, Nicola Sturgeon a expliqué que son travail, qu'elle considère comme «un privilège» est «aussi très difficile». Il a pris une place conséquente dans sa vie, a-t-elle tenté de faire comprendre, au point qu'il lui est difficile de «prendre un café avec un ami» ou de «sortir, seule, pour une marche».

«J'aurais pu faire quelques mois de plus, peut être six mois, un an. Mais avec le temps j'aurais eu de moins en moins d'énergie pour mon travail et je ne peux le faire qu'à 100%, c'est ce que le pays mérite [...] Je suis un être humain», a-t-elle poursuivi, visiblement émue.

Un discours surprenant, qui semble à l'opposé de celui qu'elle avait tenu en janvier, juste après la démission inattendue de la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. A l'époque, Nicola Sturgeon s'était dite encore «pleine d'énergie» et «pas du tout proche» du moment où elle devrait partir.

Membre du SNP depuis l'âge de 16 ans

Sa décision est pourtant prise et la Première ministre sortante attend désormais que sa succession à la tête du Parti national écossais (SNP) soit réglée pour quitter définitivement son poste.

Membre du SNP depuis l'âge de 16 ans, Nicola Sturgeon en est devenue la cheffe en 2014, prenant la suite d'Alex Salmond. Depuis lors, elle n'a cessé de se battre pour l'indépendance de l'Ecosse, combat dont elle est progressivement devenue la figure incontestée et appréciée du public.

Profitant de la forte opposition au Brexit affichée par les Ecossais, Nicola Sturgeon se battait notamment pour l'organisation d'un nouveau vote, fermement rejeté par Londres. Ce, alors que les sondages sur le sujet, bien que fluctuants, ont régulièrement penché en faveur d'un «oui» à l'indépendance ces dernières années.

Une loi qui a fait polémique

Forte de sa popularité, Nicola Sturgeon a d'abord accumulé les succès électoraux, obtenant une nouvelle fois une majorité pro-indépendance au Parlement local avec les Verts, en mai 2021. Mais sa stratégie électorale visant à transformer la prochaine campagne pour les législatives en un référendum de facto sur une sécession n'a pas séduit les électeurs.

Pire, cette indépendantiste convaincue a été fragilisée par l'adoption, en décembre, d'une loi très controversée facilitant la transition de genre dès 16 ans et sans avis médical. Le texte a été très critiqué, notamment par Londres qui a indiqué vouloir s'y opposer.

Les détracteurs de cette loi estiment que des prédateurs sexuels peuvent s'en servir pour accéder à des lieux réservés aux femmes. Une théorie qui a été alimentée peu après le vote par un scandale lié à l'incarcération d'une femme transgenre dans une prison pour femmes, alors même qu'elle avait été condamnée pour des viols avant sa transition.

La polémique avait conduit Nicola Sturgeon a ordonné son transfèrement dans une prison pour hommes mais, ce mercredi, la Première ministre sortante a assuré que sa démission était mûrement réfléchie et ne reposait pas sur des «pressions de court terme».