États-Unis : un Afro-Américain innocenté par la justice après avoir passé 28 ans en prison

Condamné à tort à perpétuité pour meurtre en octobre 1984, un Afro-Américain de 50 ans du nom de Lamar Johnson a été libéré par un juge du Missouri (Etats-Unis), ce mardi 14 février, après avoir purgé vingt-huit ans de prison.

Une décision qui met fin à près de trois décennies passées derrière les barreaux. Condamné à tort à perpétuité pour le meurtre de Marcus Boyd en octobre 1984, un Afro-Américain de 50 ans dénommé Lamar Johnson a été libéré par un juge du Missouri (Etats-Unis) ce mardi 14 février après avoir purgé a vingt-huit ans de prison. Au moment de l’annonce de sa libération, l'homme n’a pu retenir ses larmes.

YES!!! Lamar Johnson is released after 28 years of wrongful conviction! pic.twitter.com/O6ixi2V2sS

— Colin Miller (@EvidenceProf) February 14, 2023