Etats-Unis : trop agressives, ces vaches sauvages vont être abattues depuis un hélicoptère

Une mesure radicale. Les autorités américaines ont décidé d’abattre 150 vaches sauvages dans la forêt de Gila, au Nouveau-Mexique (Etats-Unis), en fin de semaine prochaine, en raison des ravages causées sur la faune et la flore locales.

Considérées comme «agressives», ces vaches vont être tuées depuis un hélicoptère par des agents spécialisés qui survoleront la forêt nationale de Gila entre jeudi et dimanche.

«Cela a été une décision difficile à prendre, mais l’élimination du bétail sauvage de la zone est nécessaire afin d’assurer la sécurité du public, protéger les habitations des espèces menacées et en danger. (…) Le bétail sauvage de la forêt de Gila s’est montré agressif envers des promeneurs», a expliqué Camille Howes, la responsable de la forêt.

Une méthode déjà employée aux Etats-Unis

Cette méthode a déjà été utilisée pour éradiquer les coyotes dans cet Etat américain il y a quelques années, selon les autorités de la forêt. D'après cette source, le fait de tuer les vaches via un hélicoptère est «la manière la plus efficace et la plus humaine de traiter ce problème».

D’après NBC, les éleveurs locaux pourraient déposer un recours juridique puisque cette tuerie enfreint des lois fédérales. Ces derniers craignent également que cette décision crée un précédent.