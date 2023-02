Japon : qu’est-ce que le tsuchinoko, ce mystérieux serpent recherché avec une grosse récompense à la clé ?

Chaque année, la ville de Higashishirakawa, au sud-ouest de Tokyo, organise une chasse au trésor peu commune : trouver une créature fantastique appelée le tsuchinoko. Près de 10.000 euros seront offerts par la municipalité au grand vainqueur.

1.31 million de yens, soit près de 9.300 euros. Voici l’énorme récompense que recevra le Davy Crockett des temps modernes s’il parvient à trouver un serpent mythique issu de la culture nippone : le tsuchinoko. Chaque année depuis 1989, la ville de Higashishirakawa, située au cœur des Alpes japonaises, organise cette chasse au trésor pas comme les autres lors du festival du même nom.

Après quatre ans de coupure à cause de la pandémie de Covid-19, les inscriptions viennent de s’ouvrir pour la 31e édition du Tsuchinoko Fest, qui aura lieu en mai prochain. Devenu un rendez-vous majeur pour le village, c’est également un événement très suivi au Japon. En 2019, les organisateurs avaient même enregistré plus de 4.000 participants alors que la population de la commune, située à 300 km de Tokyo, ne dépasse par les 2.300 habitants.

Faisant partie du folklore du Japon, cette créature est devenue populaire dans les années 1970, après la publication d’un livre de Yamamoto Soseki intitulé «Nigero tsuchinoko». C’est notamment cet ouvrage qui a permis de faire passer le tsuchinoko de la catégorie des yokai (créatures surnaturelles représentées comme des esprits malfaisants, des démons ou des fantômes très présentes dans la culture japonaise, ndlr) à la catégorie des UMA au Japon (Unidentified Mysterious Animals ou Animaux mystérieux non-identifiés).

