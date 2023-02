Turquie : des ballons accrochés au milieu des décombres à la mémoire des enfants morts dans le séisme

A Hatay, dans le sud-est de la Turquie, des ballons ont été accrochés parmi les décombres à la mémoire des enfants décédés dans le séisme ayant frappé le pays le 6 février dernier et qui a provoqué la mort de plus de 40.000 personnes.

Rouges, blancs, roses et bleus… Les habitants de la province de Hatay, gravement touchée par le séisme ayant frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, ont rendu hommage aux enfants morts lors du tremblement de terre en accrochant des ballons de différentes couleurs au-dessus et autour des décombres.

Ainsi, en se promenant dans cette zone, on peut constater la présence de ballons rouges, blancs, roses et bleus flottant au-dessus des restes de ce qui ressemblaient autrefois à des écoles maternelles ou à des immeubles d’habitation.

Hatay'da depremde ölen çocuklar için enkaz alanlarına renkli balon koydular pic.twitter.com/hth5YZE965 — ogün sever okur (@ogunseverokur) February 19, 2023

Selon le média turc Hürriyet, ces ballons ont en réalité été accrochés par les membres de l’association «Ogün Abi» qui s'occupe d'enfants malades. «Normalement, nous avions l'habitude d'organiser des activités pour les enfants malades dans le besoin. Nous accrochons des ballons au nom des enfants qui ont perdu la vie ici. Chaque ballon ici représente un enfant», a expliqué Ogün Sever Okur, fondateur de l’association.

«Nous essayons de garder vivante la mémoire des enfants qui ont perdu la vie. (...) Malheureusement, nous avons perdu nos enfants», a-t-il ajouté.

«La douleur augmente chaque jour»

Le fondateur de l’association «Ogün Abi» s’est dit attristé par les «ravages» du séisme qui a provoqué la mort de plus de 45.000 personnes, dont 40.689 en Turquie. Beaucoup d’enfants ont également perdu la vie ce jour-là. «Cette douleur est indescriptible. Il n'est pas possible de mesurer la douleur de leurs mères et de leurs pères», a assuré Ogün Sever Okur.

«Tout le monde se comporte comme si c'était normal, mais la douleur augmente chaque jour. Les jouets et les pantoufles des enfants sortent des décombres. Cette douleur ne peut être décrite», a-t-il poursuivi.