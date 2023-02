Guerre en Ukraine : Donald Trump annonce qu'il pourrait «régler le problème en 24h»

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé, lors d’une allocution organisée ce lundi 20 février, qu’il pourrait régler la guerre en Ukraine en 24h.

En à peine un jour, l’affaire serait résolue. Ce lundi 20 février, à Palm Beach, en Floride, l’ex-président des Etats-Unis Donald Trump est revenu sur la guerre en Ukraine lors d’une prise de parole organisée en marge d’une réunion du Club 45 USA, une organisation créée en 2018 par le milliardaire pour soutenir son programme ainsi que sa réélection à la tête du pays.

Alors qu’il reprochait à Joe Biden de favoriser les questions internationales aux problèmes internes aux Etats-Unis, et ce en se rendant à Kiev plutôt que dans l'Ohio où des gens «ont désespérément besoin d'aide», l’ex-locataire de la Maison Blanche a estimé qu’il était capable de régler le conflit entre l’Ukraine et la Russie «en 24h» s’il était président.

«Je pourrais régler ça en un jour, j’en suis réellement capable. Continuer à donner de l’argent retarde tout. Cela provoque la mort de plus d’hommes et la destruction de plus de bâtiments datant de 1000 ans», a indiqué Donald Trump.

«Quasiment toutes les centrales ukrainiennes sont détruites, car la Russie gagne les guerres avec le froid. Ils ont battu Napoléon avec le froid, ils ont battu Hitler avec le froid, c’est comme ça qu’ils gagnent. C’est ce qu’ils font maintenant, ils visent les centrales et les gens meurent de froid», a-t-il ajouté.

Trump on Russia's war on Ukraine: "Continuing to pour money in is delaying everything. It's delaying a lot of settlement ... I could settle that in one day ... that should be settled immediately."





(His strategy for ending the war is basically giving Putin everything he wants.) pic.twitter.com/4P1f9F1yIi

— Aaron Rupar (@atrupar) February 21, 2023