La guerre en Ukraine est «le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale», déclare Joe Biden

Après sa visite surprise à Kiev, le président américain Joe Biden s’est exprimé ce mardi à Varsovie, en Pologne, trois jours avant le premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Il a affirmé lors de ce discours qu’il s’agissait du «plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale».

Bientôt un an après le début de l’invasion russe en Ukraine, la guerre continue, y compris dans les discours. Après une visite surprise à Kiev, le président américain Joe Biden s’est exprimé ce mardi à Varsovie, en Pologne, quelques heures seulement après une prise de parole très attendue de Vladimir Poutine.

«Il y a un an on craignait la chute de Kiev, et Kiev a tenu. Kiev s'est montrée grande et libre», a déclaré Joe Biden, dénonçant «l’agression meurtrière» de la Russie en Ukraine, qu’il considère comme «le plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale».

Le locataire de la Maison Blanche a réitéré son soutien à l’Ukraine, après avoir rencontré Volodymyr Zelensky, et a assuré que les États-Unis continueront à aider Kiev. «Il ne devrait y avoir aucun doute : notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, l'Otan ne sera pas divisée et nous ne lâcherons pas», a-t-il déclaré depuis le château royal de Varsovie.

«L'occident ne complote pas pour attaquer la russie»

«Un dictateur déterminé à reconstruire un empire ne pourra jamais entamer l'amour du peuple pour la liberté, la brutalité n'écrasera jamais la volonté de ceux qui veulent rester libres. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie – jamais», a-t-il ajouté. Une forme de réponse au discours de Vladimir Poutine plus tôt dans la journée, qui avait affirmé que la Russie allait «atteindre [ses] objectifs».

Le chef d’État russe a également accusé les Occidentaux de vouloir «infliger une défaite stratégique à la Russie» et d’avoir la «responsabilité» de l’escalade du conflit. Si Joe Biden a déclaré de son côté que son homologue russe s’était «heurté à la volonté de fer de l'Amérique», il a toutefois tempéré en affirmant que «l’Occident ne [complotait] pas pour attaquer la Russie». «Les millions de citoyens russes qui veulent seulement vivre en paix avec leurs voisins ne sont pas l'ennemi», a-t-il assuré.

Joe Biden a également remercié le président polonais Andrzej Duda pour le soutien que son pays a apporté à Kiev, notamment en accueillant des millions de réfugiés ukrainiens fuyant les frappes russes. Voisine de l’Ukraine, la Pologne a accueilli sur son sol d'importants dispositifs de l'Otan, dont elle est membre depuis 1999, notamment environ 10.000 soldats américains. Elle a également entamé un important achat d’armes pour renforcer ses capacités de défense.

Il s’agit par ailleurs de la deuxième visite en Pologne du président américain en moins d’un an, ce dernier s’étant rendu à Varsovie l’année dernière, quelques jours après le début de l’offensive russe en Ukraine. Ce mercredi, Joe Biden doit encore rencontrer les dirigeants de neuf pays du flanc oriental de l'Otan à Varsovie.