Japon : ce que l'on sait sur la mystérieuse sphère d'1,5 mètre retrouvée sur une plage

Au Japon, une énorme sphère métallique d’1,5 mètre de diamètre s’est échouée sur la plage d’Enshu, située dans la ville d’Hamamatsu. Pour l’heure, les autorités reconnaissent qu’elles n’ont aucune idée de la nature ou de l'origine de cet objet mystérieux.

S'agit-il d'un ballon espion ou d'un Ovni? Depuis ce mardi 21 février, une mystérieuse sphère en métal d’1,5 mètre de diamètre, retrouvée échouée sur la plage d’Enshu, attise la curiosité des autorités japonaises mais aussi des habitants de la ville côtière Hamamatsu.

Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux ont soulevé une vague de commentaires, chacun y allant de sa théorie. Pour certains, il pourrait s’agir d’un ballon espion à l'image de ceux qui ont marqué l'actualité récemment. D’autres y voit la trace d'un Ovni.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw

