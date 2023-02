Floride : un journaliste tué en plein reportage sur une scène de crime

Un journaliste ainsi qu'une fillette de 9 ans ont été tués ce mercredi 22 février à Orlando, en Floride, lors d'une fusillade. L'homme de 24 ans réalisait un reportage sur un lieu où un homicide s'était produit plus tôt dans la journée.

Une fusillade supplémentaire. Un journaliste de la chaîne de télévision Spectrum News 13, ainsi qu'une petite fille de 9 ans ont été tués ce mercredi 22 février à Orlando, en Floride, a annoncé le shérif John Mina ce jeudi, lors d'une conférence de presse.

L'homme âgé de seulement 24 ans réalisait un reportage à proximité d'une scène de crime où un homicide avait eu lieu, un peu plus tôt dans la journée de mercredi. Une jeune femme de 20 ans y avait été tuée par balle.

Le journaliste a alors été victime d'une fusillade, commise par un homme de 19 ans également soupçonné d'être l'auteur de l'homicide sur la jeune femme dans la matinée. Ce dernier aurait ensuite pénétré dans une maison à proximité, avant d'ouvrir le feu sur la petite fille de 9 ans, entraînant sa mort.

La mère de la jeune fille ainsi qu'un collègue du journaliste auraient été eux aussi touchés par la fusillade, mais auraient survécu à leurs blessures, a précisé un communiqué du bureau du Shérrif.

UPDATE: The three people senselessly murdered on 2/22 by Keith Moses: Nathacha Augustin, 38. 9-year-old T'yonna Major, shot in her home. (Her mother was also shot & survived) @MyNews13 reporter Dylan Lyons, 24, died. (Photographer Jesse Walden was shot & survived) pic.twitter.com/mlut3TBa2z

La porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre a, de son côté, fait part sur Twitter de ses «pensées» pour la famille du journaliste tué et toute l'équipe de Spectrum News 13.

Our hearts are also with the other shooting victims today, their families, and the entire community. Too many lives are being ripped apart by gun violence.

— Karine Jean-Pierre (@PressSec) February 23, 2023