Harvey Weinstein : quelle peine pour l'ex-producteur reconnu coupable d'un viol en Californie ?

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein devrait connaître sa condamnation ce jeudi 23 février après avoir été reconnu coupable du viol d’une femme en Californie en 2013.

Harvey Weinstein devrait passer la fin de sa vie derrière les barreaux. L’ancien «roi» du cinéma devrait connaître sa sentence ce jeudi, après avoir été reconnu coupable en décembre dernier du viol d’une mannequin en Californie en 2013.

Agé de 70 ans, le producteur risque jusqu’à 18 ans de prison, qui viendraient s’ajouter à la peine de 23 ans qu’il purge déjà depuis trois ans après avoir été reconnu coupable de viol et agression sexuelle à New York en 2020. Harvey Weinstein risquait initialement jusqu’à 24 années d’emprisonnement, car l’accusation cherchait à faire condamner le producteur pour viol avec des «circonstance aggravantes», plaidant pour la reconnaissance de la «vulnérabilité» de la victime. Des charges qui n’ont finalement pas été retenues, faisant baisser la peine potentielle du puissant homme d’Hollywood à 18 ans.

Les avocats d’Harvey Weinstein doivent à présent présenter des arguments pour réclamer un nouveau procès lors de l’audience de ce jeudi, mais si cette demande d’appel est rejetée, sa peine sera prononcée dans la foulée.

Reconnu coupable de viol pour une seule des quatre plaignantes

Lors de ce procès de Los Angeles, quatre femmes ont accusé le producteur déchu de les avoir contraintes à des relations sexuelles non-consenties dans des hôtels de Beverly Hills et Los Angeles entre 2004 et 2013. Si l’accusation avait dépeint le producteur comme un véritable «prédateur», le jury ne l’avait finalement reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle que sur une seule plaignante, l’avait acquitté concernant une deuxième femme et n’a pas prononcé de verdict concernant les deux dernières.

La première plaignante, surnommée «Jane Doe 1» dans les documents judiciaires américains, a également attaqué Harvey Weinstein au civil, devant la Cour supérieure de Californie, le 10 février dernier, afin d’obtenir des dommages et intérêts, dont le montant n’a pas été divulgué. En 2021, un accord au civil avait attribué 17 millions de dollars à plusieurs femmes qui avaient accusé l’ancien producteur, mais cette mannequin n’en faisait pas partie.

Selon le Los Angeles Times, Harvey Weinstein ne pourra purger la peine prononcée lors de ce deuxième procès qu’après avoir entièrement purgé celle du procès de New York. Cependant, l’ancien producteur a obtenu en août dernier, après un premier refus, l’autorisation de la Cour suprême de New York de faire appel de sa condamnation. Par ailleurs, Harvey Weinstein, dont les plaintes le visant ont été à l’origine du mouvement #MeToo, est également inculpé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996.

Au total, près de 90 femmes, dont des actrices de renom comme Angelina Jolie ou Gwyneth Paltrow, ont accusé Harvey Weinstein d’agression, de harcèlement sexuel ou de viol.