Guerre en Ukraine : Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars

Une annonce symbolique et significative. Alors que ce vendredi 24 février marque les un an de la guerre en Ukraine, une aide militaire supplémentaire à hauteur de 2 milliards de dollars (plus de 1.800.000 d’euros environ) a été annoncée par les Etats-Unis, sous la forme de commandes diverses à l’industrie de défense.

Ainsi, cette nouvelle aide comprendra des munitions supplémentaires pour l’artillerie et pour les systèmes de lance-roquettes Himars, ainsi que des drones, a indiqué le Pentagone dans un communiqué. Néanmoins, comme elle n’est pas tirée des stocks de l’armée américaine, elle mettra plusieurs mois à arriver à Kiev.

Contrairement aux réclamations faites par les forces ukrainiennes, cette «enveloppe» ne comprend pas d’avions de chasse ou de missiles de longue portée.

Cette nouvelle tranche d'aide avait été annoncée jeudi soir par le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, qui n'était pas entré dans les détails de ces nouvelles livraisons.

Déjà 32 milliards de dollars promis à l’Ukraine

Les Etats-Unis sont de loin le premier pays donateur à l’Ukraine, ayant déjà promis plus de 32 milliards de dollars d’armements divers depuis le début de l'offensive russe le 24 février 2022, a souligné vendredi le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, cité dans le communiqué. Quant aux autres alliés, cette somme s’élève à plus de 20 milliards de dollars au total, a-t-il précisé.

Vladimir Poutine «pensait que les défenses de l'Ukraine s'effondreraient, que la détermination des Etats-Unis faiblirait et que le monde détournerait les yeux. Il avait tort», a-t-il ajouté. «Un an après, les courageux défenseurs de l'Ukraine n'ont pas faibli, pas plus que notre détermination à les soutenir aussi longuement qu'il le faudra»,

Lors d'une visite surprise lundi à Kiev, Joe Biden avait annoncé une autre tranche d'aide de 500 millions de dollars, notamment en munitions d'artillerie et systèmes anti-blindage puisés dans les stocks de l'armée américaine, et donc disponibles rapidement.

Selon Jake Sullivan, qui a accompagné le président américain lors de cette visite, l'administration américaine se demande en permanence comment «donner à l'Ukraine les outils nécessaires à sa victoire».