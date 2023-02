Cet Américain est allé à Disneyland tous les jours pendant plus de huit ans

Un quinquagénaire, grand amateur de Disney, a visité le parc à thème de la société, basé à Anaheim, en Californie, tous les jours durant huit ans, trois mois et 13 jours.

Une histoire hors du commun. «Le Roi Lion», «La Belle et la Bête» ou encore «Aladin»… Beaucoup sont les films Disney qui ont marqué l’enfance de nombreux adultes. Si certains vont jusqu’à attribuer un prénom à leur enfant issu des productions de la société, d’autres préfèrent, par ailleurs, se rendre à Disneyland pour vivre en direct la magie de l’univers Disney.

La fascination de Jeff Reitz, un Américain âgé de 50 ans, pour les dessins animés de Disney l’a conduit à visiter son célèbre parc à thème californien situé à Anaheim tous les jours, depuis 2012, pendant huit ans, trois mois et 13 jours, au point d’entrer dans le livre Guinness des records pour avoir effectué le plus grand nombre de visites consécutives à Disneyland.

«Cela a commencé comme une blague entre amis lorsque Disneyland a annoncé qu’ils donnaient un «Extra Disney Day» lorsqu’ils ont annoncé l’ouverture de leur parc à thème 24h sur 24 en 2012», a déclaré Jeff Reitz.

I HAVE DONE IT!!!





Last week I was contacted by @GuinnessWorldRecords and today they posted the story on their website that my @Disney366_ adventures have earned my place in the records. "It was actually added in as a consultancy record, so you do offici… https://t.co/pjEJR939nU pic.twitter.com/2gF2XsZxKe

— Jeff Reitz (@Disney366) February 21, 2023