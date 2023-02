Espace : pourquoi la Russie a-t-elle envoyé un vaisseau de secours sur l'ISS ?

Un vaisseau Soyouz de secours, envoyé par la Russie, s'est amarré dans la nuit de samedi à dimanche à la Station spatiale internationale (ISS). Pour quelle raison ?

La Russie a vu avec satisfaction son vaisseau de secours s’amarrer dans la nuit de samedi à dimanche à l’Agence spatiale internationale (ISS). Celui-ci doit servir au rapatriement de deux cosmonautes russes et d’un astronaute américain, en septembre prochain.

The Soyuz MS-23, the new ride home for NASA astronaut Frank Rubio and Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin, docked to the space station at 7:58pm ET as the station flew 260 miles above northern Mongolia. Read more.. https://t.co/kKxGu1ILGz pic.twitter.com/OwRwUBMDsh — International Space Station (@Space_Station) February 26, 2023

Leur vaisseau initial, le MS-22, qui devait servir à leur retour sur Terre, a en effet été endommagé par une grosse fuite en décembre dernier, vraisemblablement causée par l’impact d’une micrométéorite, a expliqué Moscou. Les autorités ont estimé qu’il ne devait désormais être utilisé qu’en cas d’urgence et remplacé par un nouveau transport, le MS-23.

Il avait décollé vendredi matin depuis le Kazakhstan, sans personne à bord, et a donc atteint la station spatiale après un voyage d'environ deux jours.

The uncrewed Soyuz MS-23 spacecraft lifted off at 7:24pm ET on a two-day journey to the space station to replace the MS-22 that experienced a coolant system leak in December 2022. Read more.. https://t.co/xG17Qs7q7n pic.twitter.com/970Cle2yK6 — International Space Station (@Space_Station) February 24, 2023

Il permettra à l'Américain Frank Rubio ainsi qu’aux Russes Sergueï Prokopiev et Dmitri Peteline, qui avaient décollé fin septembre 2022, de rentrer après avoir passé environ un an dans l’espace.

Le vaisseau MS-22 endommagé doit lui être désamarré de l'ISS et revenir sur Terre à vide, a priori à la fin du mois prochain.

Outre les trois membres d'équipage venus à bord du Soyouz, l'ISS compte actuellement quatre autres passagers, arrivés avec un vaisseau de SpaceX et membres de la mission appelée Crew-5. Ils doivent être rejoints la semaine prochaine par Crew-6, qui comprend deux Américains, un Emirati et un Russe, et dont le décollage est prévu dans la nuit de dimanche à lundi depuis la Floride, aux Etats-Unis.

Après une passation de quelques jours, Crew-5 redescendra sur Terre.