Guerre au Yémen : l'ONU a besoin de 4,3 milliards de dollars pour venir en aide à 17 millions de personnes

L'Organisation des Nations unies (ONU) a récemment fait savoir qu'elle avait besoin de 4,3 milliards de dollars afin d'aider les millions de Yéménites frappés par la guerre, pour cette année 2023.

Un budget prévisionnel doublé par rapport à l'an dernier. L'ONU a récemment fait part de ses besoins pour venir en aide à la population yéménite, victime d'une crise extrême liée au conflit armé.

L'organisation aurait besoin de 4,3 milliards de dollars en 2023, soit près de deux fois plus que ce qu'elle avait obtenu en dons l'an dernier. Une conférence de donateurs se tiendra ce lundi à Genève pour tenter de lever les fonds.

Une somme qui permettrait à l'ONU de venir en aide à 17,3 millions de personnes au Yémen, où la guerre a déjà fait des centaines de milliers de morts depuis 2015, et plongé la population dans une grande pauvreté.

Une crise sans fin au Yémen

«La communauté internationale a le pouvoir et les moyens de mettre fin à cette crise. Et cela commence par financer intégralement notre appel et s'engager à débourser les fonds rapidement», a déclaré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui sera présent ce lundi à Genève pour cette conférence coorganisée avec la Suède et la Suisse.

L'Organisation des Nations unies a annoncé, via un communiqué, qu'au moins deux tiers de la population yéménite, soit plus de 21 millions de personnes, auront besoin d'une aide en 2023.

«Sans ce soutien durable à l'opération d'aide, la vie de millions de Yéménites sera en jeu et les efforts pour mettre fin au conflit une fois pour toutes, seront encore plus difficiles», s'est adressé l'ONU aux pays donateurs.