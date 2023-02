Turquie : au moins un mort et des dizaines de blessés après une nouvelle réplique du séisme

Ce lundi 27 février, un tremblement de terre d’une magnitude 5,6 s’est produit à Malatya tuant une personne et en blessant des dizaines d'autres. 29 bâtiments se sont également effondrés.

Une réplique inquiétante. Déjà affectée par le séisme dévastateur du 6 février dernier, la ville de Malatya a été victime, ce lundi 27 février, d’un tremblement de terre de magnitude 5,6 sur l’échelle de Richter, a fait savoir l’agence publique de gestion des catastrophes AFAD.

Les secousses se sont produites aux alentours de 10h04 heure française et le bilan actuel fait état d’un mort et de plus de 60 blessés. 29 bâtiments se sont également effondrés. «Les travaux de recherche et de sauvetage se poursuivent dans 7 bâtiments. Au total, 650 personnes, qui se trouvent dans la région et sont rapidement dépêchées des provinces environnantes par air et par route, sont impliquées dans les efforts de recherche et de sauvetage», a indiqué l’AFAD.

Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla;





▪️ 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.





▪️ 69 vatandaşımız yaralanmıştır.





▪️ 29 bina yıkılmıştır. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 27, 2023

La province de Malatya avait déjà été affectée par le séisme dévastateur du 6 février, qui a tué 44.374 personnes dans le sud et le sud-est du pays, selon le dernier bilan officiel.

Le tremblement de terre, d'une magnitude de 7,8, a détruit ou endommagé très fortement plus de 170.000 bâtiments dans onze provinces du pays et a également touché le nord de la Syrie voisine.

Quelque 10.000 répliques ont eu lieu depuis le 6 février en Turquie, d'après l'Afad.