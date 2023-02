Angleterre : le nombre de personnes dormant dans la rue a bondi de 26% en un an

En Angleterre, les données gouvernementales montrent que le nombre de personnes dormant dans la rue a augmenté de 26% en un an.

En pleine crise du coût de la vie, le nombre de sans-abri dormant dans la rue en Angleterre a augmenté pour la première fois depuis 2017. D'après les données gouvernementales publiées mardi 28 février, une hausse de 26% a été enregistrée l'an dernier.

Cela représente 3.069 personnes contraintes de dormir dehors, soit près de trois quarts de plus qu'en 2010, lors de la première édition de ce recensement réalisé chaque année sur une seule nuit. Une progression «choquante» qui traduit un «échec collectif retentissant», selon l'ONG Homeless Link, qui vient en aide aux sans-abri.

