États-Unis : la Cour suprême se penche ce mardi sur l'allègement de la dette de millions d'étudiants

La Cour suprême des Etats-Unis va examiner ce mardi un dossier opposant l’administration de Joe Biden et six États américains sur une décision du président d’annuler les dettes de dizaines de millions d’étudiants du pays qui vivent des difficultés financières.

L’administration Biden est une nouvelle fois bloquée par ses opposants. Le président américain avait annoncé il y a plusieurs mois l’annulation des prêts étudiants jusqu’à 20.000 dollars, une de ses promesses de campagne, pour soulager les jeunes en proie à des difficultés financières depuis la pandémie de Covid-19. Une décision bloquée depuis après que six États américains, à majorité républicaine, ont intenté des actions en justice contre cette mesure.

Dès ce mardi, la Cour suprême des États-Unis va donc examiner deux de ces procédures judiciaires, notamment celle opposant Joe Biden à l’État du Nebraska. Les six États opposés à cette mesure (Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas et Caroline du Sud) estiment que le président américain outrepasse largement son autorité et ne peut pas, à lui seul, décider de la suppression des emprunts de millions d’Américains (entre 30 et 45 millions, selon la presse américaine).

Les bourses publiques ne suffisent plus, selon joe biden

Joe Biden avait en effet annoncé en août son intention d’annuler les dettes inférieures à 20.000 dollars pour tous les étudiants bénéficiaires de la bourse Pell, une subvention versée par le gouvernement fédéral sous condition de ressources pour aider les étudiants à financer leurs études, et jusqu'à 10.000 dollars pour les autres.

L’administration démocrate justifiait notamment cette décision par le fait que le coût moyen des études universitaires, privées comme publiques, avait presque triplé en quarante ans. Selon la Maison Blanche, la subvention Pell ne couvre aujourd’hui plus qu’un tiers du coût total d’un diplôme universitaire public en quatre ans, alors qu'elles «couvraient autrefois près de 80%» du coût du diplôme, selon un communiqué officiel.

Le gouvernement s’appuie sur le «Heroes Act» de 2003, qui permettait au ministère américain de l’Éducation de modifier le système fédéral de prêt étudiant en cas d'urgence nationale, une loi qui découlait de l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 pour soulager les personnes contractant des prêts étudiants touchées par les attaques.

Les opposants à cette mesure estiment que Joe Biden utilise la crise du Covid-19 comme prétexte, et que ce plan causerait un important préjudice financier, notamment une perte de profits pour les sociétés qui gèrent les prêts étudiants fédéraux.

État fédéral VS états fédérés

Selon le New York Times, l’objet de l’examen de la Cour suprême ne sera pas tant de savoir si l’administration Biden a le droit de mener à bien cette mesure, mais plutôt de savoir si les États sont en pouvoir d’intenter un procès au gouvernement fédéral pour son programme politique.

La décision de la plus haute juridiction américaine serait bien plus importante que la question des prêts étudiants, car elle pourrait créer un précédent sur la question du pouvoir du président contre celui des États fédérés. Par ailleurs, selon le journal américain, les poursuites judiciaires des États contre des programmes fédéraux restent rares dans l'histoire américaine. Cette décision de la Cour suprême pourrait par ailleurs encore fragiliser le président américain si elle lui est défavorable, alors que ce dernier envisage de se représenter en 2024.

La Cour suprême, à majorité républicaine, n’annoncera sa décision que dans plusieurs semaines, à une date qui n'a pas encore été rendue publique.