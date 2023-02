Une start-up japonaise a mis au point un ballon pour amener les touristes dans la stratosphère

La société japonaise Iwaya Giken a dévoilé mardi 21 février son projet de développement de vols commerciaux en ballon vers la stratosphère. L’objectif affiché est de rendre plus abordable ces voyages médiatisés dès septembre 2021 par l’entreprise américaine Space X.

Lors de la présentation du projet, le PDG de la société, Keisuke Iwaya, a confirmé son vœu de «démocratiser l’espace», selon AP. «C’est sûr, économique et doux pour les gens. L’idée est de rendre le tourisme spatial accessible à tous», a expliqué ce dernier lors de l’événement.

Il a affirmé que les passagers n'avaient pas besoin de suivre une formation intense, de porter une tenue spéciale ou de parler plusieurs langues comme c’est le cas pour les spationautes traditionnels.

Un ballon soulevé à l’hélium

Pour ce projet entamé en 2012, Iwaya Giken a prévu d’utiliser de l’hélium, un combustible largement réutilisable, pour soulever le ballon. Ce dernier sera capable de gérer les changements de température ou de pression lors du vol, qui aura lieu au-dessus du Japon ou de son espace aérien. Le voyage, devant durer quatre heures au total, permettra aux passagers de bénéficier d’une vue imprenable sur la Terre en stationnant plus haut qu’un avion de ligne.

Le ballon présenté mesure 1,5 mètre de diamètre et il dispose seulement de deux places, une pour le pilote et la seconde pour le touriste. Il a la particularité d’être composé d’une cabine alliant du plastique transparent et de l’acier. Il a la forme d’un tambour avec de grandes fenêtres pour apprécier le panorama.

Dans les faits, l’engin a été programmé pour décoller d'un port de ballon à Hokkaido et pour atterrir dans la mer située à proximité du lieu de départ. Entre ces deux étapes, le trajet planifié pour le ballon sera de monter jusqu’à la stratosphère pendant deux heures, soit pendant près de 25 kilomètres. Ce dernier restera ensuite une heure dans cette zone avant d’amorcer une descente pendant une heure.

Un premier voyage prévu en fin d’année

Les candidatures pour un tour d'observation de l'espace ont été ouvertes mardi dernier et seront clôturées à la fin du mois d'août. L’annonce des cinq premiers passagers sélectionnés sera faite en octobre prochain, selon des responsables de la compagnie. Le premier voyage est prévu dès la fin de l'année, et les différents vols seront espacés d’environ une semaine selon la météo.

Keisuke Iwaya a communiqué le prix du premier voyage à bord de sa création, estimé à plus de 180.000 dollars, soit près de 170.000 euros. Il a néanmoins partagé son ambition de réduire drastiquement les tarifs au fil du temps pour se rapprocher d’un prix avoisinant quelques dizaines de milliers de dollars.

Une somme non négligeable mais qui est toutefois nettement plus abordable que les prix communiqués pour participer à l’aventure Space X. L’entreprise américaine d’Elon Musk avait fait payer le voyage spatial 55 millions de dollars, soit près de 52 millions d’euros, à chacun des membres présents dans la cabine en 2021.