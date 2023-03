Guerre en Ukraine : en visite à Pékin, le président bélarusse Alexandre Loukachenko «soutient totalement» les propositions chinoises

En visite en Chine ce mercredi 1er mars, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a affirmé soutenir «totalement» les propositions chinoises en vue d'un règlement du conflit en Ukraine, dévoilées la semaine dernière.

Une visite d'Etat hautement symbolique. Le président du Bélarus et soutien de Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko, est arrivé ce mercredi en Chine pour apporter son soutien à une médiation chinoise dans la guerre en Ukraine.

«Le Bélarus milite activement pour des propositions de paix et soutient totalement votre initiative pour la sécurité internationale», a indiqué Alexandre Loukachenko, lors de discussions à Pékin avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

«La rencontre d’aujourd’hui a lieu dans une période très difficile qui nécessite de nouvelles approches inhabituelles et des décisions politiques responsables. Elles doivent viser avant tout à éviter une confrontation mondiale qui n’aura pas de gagnants», a ajouté le président autoritaire, cité par son service de presse.

un plan de paix chinois

Vendredi dernier, un an jour pour jour après le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine, Pékin avait publié un document en 12 points appelant notamment Moscou et Kiev à tenir des pourparlers de paix et réclamant «l'abandon de toutes les sanctions».

Soutien de la Russie avec qui elle partage une doctrine anti-occidentale, la Chine cherche à s'imposer comme médiateur dans ce conflit. Bien que Pékin s'est jusqu'ici refusé à livrer des armes à Moscou, le manque de neutralité de la Chine la disqualifie aux yeux des Occidentaux.

Pour sa part, le Bélarus, voisin de l'Ukraine, est un acteur de premier plan du conflit. Il n'a pas envoyé de soldats combattre directement aux côtés de l'armée russe mais son territoire sert de base arrière aux troupes de Moscou.