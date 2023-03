Canada : un homme de 31 ans inculpé pour des dizaines d’agressions sexuelles sur mineurs

Daniel Langdon, un homme de 31 ans résidant à Toronto (Canada), a été inculpé pour des dizaines d'agressions sexuelles sur des mineurs, selon une annonce faite mercredi 1er mars par la police locale.

Man, 31, faces nearly 100 charges in child luring investigation https://t.co/ZhHwz26u09 Via @reporterkevin pic.twitter.com/hswlD6PTSr — Toronto Sun (@TheTorontoSun) March 1, 2023

Sur un total de 96 accusations portées contre lui, le suspect est notamment visé par 39 chefs d’agression sexuelle et 39 autres de contacts sexuels, selon Radio-Canada. Ce dernier est également soupçonné de fabrication et de possession de pédopornographie.

Arrêté le 7 février dernier, Daniel Langdon a comparu devant le tribunal le lendemain avant d’être placé en détention provisoire. Déjà connu de la justice pour possession d'images pédopornographiques dans une affaire en 2016, il avait l'interdiction de fréquenter les parcs et d'avoir des contacts avec des jeunes de moins de 16 ans.

Des victimes âgées de 7 à 17 ans

«Les multiples victimes sont âgées de 7 à 17 ans» et les faits «se seraient produits entre avril 2021 et février 2023», a expliqué l’enquêteur Vijay Shetty lors du point presse organisé mercredi.

D’après la police locale, le suspect a ciblé ses victimes, toutes localisées dans la province de l’Ontario, via des réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok.

«L'accusé aurait utilisé plusieurs noms d'utilisateur et adresses électroniques sur diverses plates-formes et, dans certains cas, aurait modifié son image pour paraître plus jeune», a détaillé Vijay Shetty. Ce dernier a confié que d’autres victimes potentielles pouvaient exister dans cette affaire.

Lors de la perquisition réalisée à son domicile, la police a récupéré du matériel pédopornographique et des preuves démontrant une agression sexuelle commise sur un enfant de 7 ans dans un parc de Toronto.