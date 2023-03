Crise diplomatique : pourquoi l'Algérie a-t-elle décidé de suspendre les laissez-passer consulaires français ?

Depuis quelques jours, l’Algérie refuse de délivrer des laissez-passer consulaires, pourtant indispensables pour permettre le retour des Algériens expulsés de France. En cause : Alger accuse Paris d’avoir permis l’exfiltration d’une journaliste algérienne vers la France depuis la Tunisie. Une décision qui pourrait aggraver les tensions entre les deux pays.

Une nouvelle crise diplomatique ? Alors qu’Emmanuel Macron s’apprête à débuter une tournée diplomatique en Afrique, l’Algérie vient de faire savoir, un mois après avoir rappelé son ambassadeur à Paris, qu’elle ne délivrerait plus de laissez-passer consulaires, des documents indispensables pour permettre le retour des Algériens expulsés de France. Une décision prise en raison de l’aide apportée par la France à une journaliste algérienne, Amira Bouraoui, pour fuir le pays via la Tunisie alors qu’elle était soumise à une interdiction de quitter le territoire algérien.

Ces derniers mois, la Première ministre Elisabeth Borne, puis le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, se sont tour à tour rendus à Alger pour redorer nos relations diplomatiques. Mais cette affaire pourrait faire tomber à l’eau toutes les avancées acquises lors de ces déplacements. Et pour cause, le 3 février dernier, la journaliste algérienne Amira Bouraoui est arrêtée en Tunisie, en obtenant la protection du consulat français de Tunis. Elle réussira à s’envoler quelques jours plus tard pour Lyon.

l'Algérie ne reprend plus aucun ressortissant expulsé

Apprenant cette nouvelle, Alger a accusé Paris d’avoir organisé l’exfiltration de la journaliste et dénonce le viol de sa souveraineté. L’ambassadeur algérien à Paris a été rappelé et les laissez-passer consulaires suspendus. Concrètement, cela signifie que l’Algérie ne reprend désormais plus aucun de ses ressortissants expulsés par la France. Une décision qu’Alger n’a pas encore rendue officielle mais qui selon les informations d’Europe 1, a été constatée place Beauvau. Une source à l’Élysée a d’ailleurs confirmé la tension extrême entre les deux pays.

Pourtant, après plusieurs années de relations pour le moins froides, le président de la République lui-même s’était rendu en Algérie en août dernier, juste avant ses ministres, afin de rétablir des relations diplomatiques entre deux pays à l’histoire troublée, mais qui demeurent des partenaires privilégiés.

Par ailleurs, cette nouvelle crise intervient en pleine guerre en Ukraine, alors qu’Alger ne cache pas sa proximité avec Moscou, dont l’influence grandit un peu partout en Afrique. Lundi, les autorités algériennes et russes avaient annoncé le renforcement de leur coopération militaire.