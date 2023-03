Mission Crew-6 : après deux reports, la fusée de SpaceX prête à décoller aujourd’hui

Après deux reports, la fusée de SpaceX qui devait décoller lundi dernier va enfin partir pour la Station spatiale internationale (ISS) ce jeudi matin pour la mission Crew-6.

La Station spatiale internationale (ISS) va accueillir de nouveaux passagers. Après deux reports dimanche et lundi dernier, dus à des problèmes techniques, la fusée Falcon 9 de SpaceX devrait enfin pouvoir décoller ce jeudi matin pour la mission Crew-6.

Hier [mercredi 28 février], SpaceX a affirmé que la météo était favorable à 95% pour le voyage de la capsule Dragon Endeavour, qui soit s'amarrer à l'ISS après environ vingt-quatre heures de trajet.

Weather is 95% favorable for liftoff, but teams are keeping an eye on weather along Dragon’s ascent corridor — SpaceX (@SpaceX) March 1, 2023

Le décollage est prévu pour 6h34 du matin heure de Paris, depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa, en Floride (Etats-Unis). L’équipage est composé de deux astronautes américains, Stephen Bowen et Warren Huburg, ainsi qu’un cosmonaute russe et un astronaute émirati, Andrey Fedyaev et Sultan Alneyadi. Ils doivent passer six mois dans l’ISS pour leur mission.

A 41 ans, Sultan al-Neyadi deviendra le quatrième astronaute d'un pays arabe de l'Histoire, le deuxième Emirati, mais le premier de son pays à passer six mois dans l'espace. Son compatriote Hazzaa al-Mansoori avait effectué une mission de huit jours en 2019.

Malgré les tensions existantes entre les États-Unis et la Russie à propos de la guerre en Ukraine, la mission a été maintenue, et le commandant Stephen Bowen a déclaré concernant les tensions diplomatiques qu’il était «rare que ces questions soient abordées dans les conversations de tous les jours», et que lui et ses coéquipiers restaient «concentrés sur la mission».

L’équipage Crew-6 doit remplacer le Crew-5, composé de deux Américains, une cosmonaute russe et un astronaute japonais arrivé en octobre 2022 à bord de la station spatiale, qui redescendront sur Terre à bord de leur propre vaisseau SpaceX, quelques jours après l’arrivée de Crew-6.

Trois autres passagers (deux Russes et un Américain) se trouvent également à bord de la station spatiale, arrivés eux avec un vaisseau Soyouz. L'ISS accueillera donc durant quelques jours pas moins de onze personnes.