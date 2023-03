Charles III : Elton John, Adele, Ed Sheeran... Pourquoi ces stars ne chanteront-elles pas lors du couronnement ?

Pour clôturer la cérémonie du couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla, le 6 mai prochain, un grand concert est prévu à l'Abbaye de Westminster. Mais, à la surprise des organisateurs, il n'est pas si simple de convaincre les chanteurs et musiciens de faire le déplacement.

Le couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla promet d'être un événement qui marquera les mémoires. Pourtant, un grand nombre d'artistes ne feront pas le déplacement. Au grand dam du futur roi d'Angleterre.

En effet, les organisateurs se retrouvent face à une vague de refus de la part des artistes invités à laquelle ils ne s'attendaient pas, alors que l'événement, qui réunira plus de 2.000 invités, se promet d'être à la hauteur du jubilé de la reine organisé en juin dernier.

«Le plus grand honneur»

Interrogé par le Sun, une source anonyme explique pourtant que participer au couronnement du roi Charles III est «l'un des plus grands honneurs ». De plus, le concert sera diffusé en direct par la BBC.

Cela n'a pas suffi pour convaincre les plus grandes stars de chambouler leur emploi du temps. Elton John, premier sur la liste du roi, est en pleine tournée européenne et n'aura pas le temps de se déplacer au Royaume-Uni. Harry Styles sera également entre deux concerts et veut laisser le temps à son équipe de se reposer, Robbie Williams sera à la réunion des membres du groupe Take That ... Même Ed Sheeran ne pourra pas être présent.

Pour autant, Kylie et Danii Minogue, Lionel Richie et Andrew Lloyd Weber seront présents.