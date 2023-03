Espace : sept astéroïdes ont frôlé la Terre ces derniers jours

Sept astéroïdes sont passés proches de la Planète bleue ces derniers jours, entre le 27 février et le 5 mars, dont trois classés «potentiellement dangereux» par la Nasa.

Que se passe-t-il au dessus de nos têtes ? Sept astéroïdes ont frôlé la Terre entre le 27 février et le 5 mars, d'après une information du Parisien.

Parmi eux, trois étaient surveillés par l'agence spatiale américaine, après les avoir classés comme «potentiellement dangereux». Ainsi, lundi 27 et mardi 28 février, deux corps grands comme des terrains de basketball sont respectivement passés à 4,8 et 3,6 millions de kilomètres de notre planète.

Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mars, un troisième astéroïde de la taille d'un terrain de football, s'était approché à 4,5 millions de kilomètres de la Terre. Pour rappel, la Nasa avait annoncé en janvier dernier que l’astéroïde baptisé 2023 BU, grand comme un camion, qui s'est le plus rapproché de la Terre, avait été mesuré à 3.600 kilomètres, soit beaucoup plus près que de nombreux satellites géostationnaires orbitant autour de la planète.

Si les distances à laquelle ces astéroïdes se sont récemment approchés de la Terre restent plus lointaines, la Nasa surveille de près les trajectoires. En effet, en cas de collision avec un autre corps, un astéroïde pourrait dévier et entamer une course vers notre planète.

Comme l'Agence spatiale européenne (ESA), la Nasa observe les différents mouvements via des systèmes d'évaluation, afin d'anticiper d'éventuelles collisions, et, le cas échéant, déploie les moyens nécessaire pour détourner ces corps rocheux.