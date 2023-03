Etats-Unis : il essaye d'ouvrir la porte d'un avion en vol et attaque un membre de l'équipage avec une cuillère (vidéo)

Un homme de 33 ans a tenté d’ouvrir une issue de secours d’un avion assurant la liaison Los Angeles-Boston, avant d’attaquer à la cuillère un membre de l’équipage. Il a été interpellé et présenté à la justice américaine.

Frappé par la folie à très haute altitude. Francisco Severo Torres, 33 ans, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Boston dimanche soir.

Il lui est reproché d'avoir tenté d'ouvrir une issue de secours et frappé à trois reprises avec une cuillère en métal un membre de l'équipage d'un vol ralliant Los Angeles, en Californie, à la principale ville de l’Etat du Massachusetts. Aucune blessure grave n’a été constatée à l’endroit de sa victime.

Une vidéo attestant de l'agitation et de la nervosité de l'auteur des faits circule sur le plus célèbre des sites de microblogging, Twitter.

Video of Francisco Severo Torres who stabbed a flight attendant three times in the neck and attempted to open the plane’s emergency door. Sunday Flight from Los Angeles to Boston. Video from Lisa Olsen. pic.twitter.com/hFkabrDain

— DeL2000 (@DeL2000) March 7, 2023