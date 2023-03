Londres : pour dénoncer les prix fous de l’immobilier, il se construit une maison dans une benne à ordures

Un artiste a construit sa maison dans une benne à ordure au sud de Londres. Il envisage d’y habiter pendant un an, la seule manière selon lui de pouvoir vivre près de son lieu de travail sans se ruiner.

C’est une solution radicale. Il y a un mois, Harrison Marshall, 28 ans, a décidé d’emménager dans une benne à ordure au sud de Londres. L’artiste y a construit sa maison et envisage d’y vivre pendant un an, une manière pour lui de dénoncer le prix «fou» de la location d’une chambre dans la capitale britannique. Selon lui, il s’agissait de la seule manière de pouvoir habiter dans la zone centrale près de son lieu de travail sans se ruiner.

De retour en ville après un séjour à l’étranger, il raconte les difficultés auxquelles il a dû faire face pour trouver un logement, compte tenu de la pénurie et des prix.

«Comme ce fut le cas pour des milliers de personnes à travers la ville et à travers le pays, les prix étaient devenus fous. Le loyer était fou», a-t-il déclaré. Il poursuit : «Et même si je trouvais un endroit dans ma zone de prix, il y aurait environ 100 autres personnes à la recherche de cette chambre».

L’inflation britannique au sommet

Harrison Marshall a donc trouvé une solution créative. Il a dépensé 4.000 Livres (environ 4.500 euros) pour construire une hutte en bois avec un toit incurvé et la fixer sur une benne. À l'intérieur, il dispose d'une petite cuisine et d'un espace lit en mezzanine. C’est un organisme de bienfaisance artistique qui lui a prêté le terrain. Il possède des toilettes portables dans un coin du site et se douche au travail, situé à dix minutes à vélo, ou à la salle de gym.

Harrison a aussi accès à l'eau d'un tuyau d'arrosage de la propriété d'un voisin. «Tous les voisins sont incroyables, en fait. Tout le monde est très favorable. J'ai des voisins qui viennent apporter des repas faits maison», affirme le jeune homme. Au Royaume-Uni, l’inflation a atteint un sommet en quarante-et-un ans s’élevant à 11,1% en octobre dernier. Une situation qui alimente une crise du coût de la vie, les salaires n’ayant pas suivi la hausse.