Etats-Unis : un SUV défonce une vitrine, deux podcasteurs s'en sortent par miracle (vidéo)

Deux jeunes hommes ont échappé au pire lors de l'enregistrement d'un podcast, après qu'un SUV a percuté le café dans lequel ils se trouvaient, ce samedi 4 mars à Houston (Etats-Unis).

Les aléas du direct peuvent être surprenants. Aux Etats-Unis, deux hommes en train d’enregistrer un podcast dans un café de Houston ont été interrompus par le crash d’une voiture dans la vitre située juste derrière eux, ce samedi 4 mars.

Les deux jeunes américains, Alexsey Reyes et Nathan Reeves, étaient concentrés sur leur texte quand le SUV a perdu le contrôle de sa trajectoire et a terminé sa route dans l'échoppe. Ironie de la situation, Nathan Reeves expliquait quelques secondes avant le drame que le lieu était calme.

Les individus ont posté une vidéo sur leurs réseaux sociaux montrant le moment exact du crash. Des images qui ont fait le buzz, puisqu’elles ont généré près de 10 millions de vues sur TikTok.

My friend and I were filming an outro for his podcast and this happened… pic.twitter.com/9GFmB6fKTo

— alexsey (@alexseyreyes) March 6, 2023