Guerre en Ukraine : tout savoir sur la vidéo de l'exécution d'un soldat ukrainien devenue virale

Partagée ce lundi 6 mars sur les réseaux sociaux, la vidéo choquante de l’exécution d’un soldat ukrainien par l’armée russe a fait le buzz sur Internet. Authentifiée par l’ONU, cette dernière a permis d’ériger la victime au rang de héros national et de modèle de résistance dans son pays.

Les hommages ont afflué à travers le monde et la victime, abattue de plusieurs balles dans le corps, a été érigée au rang de héros national pour son courage. Des anonymes ont tenu à lui rendre hommage via des dessins et des peintures à son effigie.

Particulièrement violente, la vidéo relayée sur les réseaux sociaux n’a pas été datée, ni contextualisée. Peu d’informations officielles et vérifiables ont été relayées autour de cette dernière.

D’une durée totale d’une douzaine de secondes, la vidéo met en avant un soldat ukrainien désarmé fumant sa cigarette. Celui-ci a prononcé la phrase «Slava Ukraini», se traduisant par «gloire à l’Ukraine», avant d’être abattu de plusieurs balles dans le corps.

La militante féministe ukrainienne Inna Shevchenko a rendu hommage au soldat tombé sous les balles via une publication sur Twitter ce lundi.

Elle a déploré que «les crimes et la barbarie de la Russie en Ukraine et contre les Ukrainiens sont innombrables».

L’armée de terre ukrainienne a confirmé sur Telegram l’identité du militaire tué au lendemain du buzz réalisé sur les réseaux sociaux. «Selon les données préliminaires, le défunt est le militaire de la 30e brigade mécanisée Tymofiï Mykolaïovytch Chadoura», a confirmé cette source.

D’après l’AFP, citant le porte-parole de la brigade Anatoli Iavorsky, le soldat âgé de 41 ans a été mobilisé en décembre dernier. Il a disparu le 3 février lors des combats autour de Bakhmout, dans le Donbass. Ce dernier était originaire de la région de Jytomyr, dans le centre-ouest de l’Ukraine.

L’armée ukrainienne a aussi précisé que son identification définitive aurait lieu après les expertises menées sur sa dépouille. Néanmoins, il faudra se montrer patient car son corps se situe en territoire occupé par les forces russes.

«Nous avons connaissance de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre un soldat ukrainien hors de combat apparemment exécuté par les forces armées russes. Sur la base d’un examen préliminaire, nous pensons que la vidéo semble authentique», a expliqué mercredi une porte-parole du Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme pour l’AFP.

Cette dernière a néanmoins affirmé que des examens complémentaires devaient être menés pour confirmer cette piste. «Des enquêtes impartiales et efficaces doivent être menées sur toutes ces allégations et les responsables doivent rendre des comptes», a expliqué la porte-parole de l’ONU.

Face à cet acte criminel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé une réponse prochaine sur le terrain. «La vengeance pour notre héros sera inévitable», a estimé mardi le chef d’Etat.

Sur Twitter, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a réclamé l’ouverture d’une enquête pour «crime de guerre» auprès de la Cour pénale internationale (CPI).

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023