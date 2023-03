Mexique : les deux Américains tués sur les quatre enlevés sont peut-être morts à cause d’un «malentendu»

La piste du «malentendu» est privilégiée concernant les deux Américains retrouvés morts mardi 7 mars au Mexique. Ils avaient été enlevés par des hommes, vendredi 3 mars, à la frontière avec les Etats-Unis.

Des circonstances qui s’éclaircissent. Deux Américains retrouvés morts sur les quatre enlevés au Mexique le seraient à cause d'un «malentendu» des ravisseurs, ont indiqué les autorités mexicaines.

«La théorie selon laquelle il s'agit d'un malentendu et non d'une agression délibérée se renforce», a déclaré Irving Barrios, procureur de l'Etat de Tamaulipas, dans le nord-est du Mexique, lors d'une conférence de presse.

Bien que d'autres hypothèses sur les causes de l'enlèvement ne soient pas exclues, la piste du malentendu est considérée comme «la plus solide» et «certainement la plus juste», a-t-il ajouté.

les deux autres sains et saufs

Les quatre Américains avaient traversé la frontière à bord d'un minivan blanc, immatriculé en Caroline du Nord, avant de se faire attaquer par des hommes dans la ville de Matamoros, frontalière des Etats-Unis.

Les otages avaient été retrouvés dans la périphérie de la ville, d'après un correspondant de l'AFP. Deux personnes avaient été retrouvées vivantes : Eric James Williams, blessé par balle à la jambe, et Latava Washington McGee, indemne.

L'identité des personnes décédées n'a pas été révélée. Les corps devraient être rapatriés prochainement.

350.000 homicides ont eu lieu au Mexique depuis le déploiement en 2006 d'une vaste offensive antidrogue soutenue par les Etats-Unis.